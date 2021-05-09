https://ria.ru/20210509/bezopasnost-1732202693.html

Более 600 спасателей и 100 единиц техники обеспечивают безопасность 9 мая

Более 600 спасателей и 100 единиц техники обеспечивают безопасность 9 мая

Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Москвы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-09T10:30

2021-05-09T10:30

2021-05-13T19:26

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городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Москвы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона столицы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День Победы. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона дежурят на всем маршруте движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади",- говорится в сообщении.Отмечается, что также организовано дежурство специальных нарядов в 16 точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи. А для обеспечения безопасности на водных объектах задействованы пожарный корабль и спасательные катера.

https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва