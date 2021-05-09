https://ria.ru/20210509/bezopasnost-1732202693.html
Более 600 спасателей и 100 единиц техники обеспечивают безопасность 9 мая
Более 600 спасателей и 100 единиц техники обеспечивают безопасность 9 мая
Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Москвы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-09T10:30
2021-05-09T10:30
2021-05-13T19:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732205630_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62427380eb3d6be59a3a8bf15027582a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона Москвы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День Победы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Более 600 человек личного состава и более 100 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона столицы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий в День Победы. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона дежурят на всем маршруте движения военной техники от улицы Нижние Мневники до Красной площади",- говорится в сообщении.Отмечается, что также организовано дежурство специальных нарядов в 16 точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи. А для обеспечения безопасности на водных объектах задействованы пожарный корабль и спасательные катера.
https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732205630_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_83c6932e11dc9827e50568aae6b9c3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва