https://ria.ru/20210509/belorussiya-1731563219.html

Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске

Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие высшие должностные лица страны принимают участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске,... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T11:52

2021-05-09T11:52

2021-05-09T12:22

день победы-2021

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие высшие должностные лица страны принимают участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске, прямую трансляцию церемонии ведут государственные телеканалы.Торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы в центре белорусской столицы началась в 11.00 мск. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли официальные делегации госорганов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь. Присутствующие на площади Победы держат в руках государственные флаги, воздушные шары, портреты участников Великой Отечественной войны в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". На площади установлены трибуны для ветеранов, которые наблюдают за церемонией.Первым к монументу лег венок от президента Белоруссии. Вместе с главой государства в церемонии участвуют его сыновья. Ранее в поздравлении жителям страны по случаю праздника Лукашенко отмечал, что "белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне".В воскресенье памятные мероприятия, торжественные церемонии и праздничные программы запланированы во всех регионах Белоруссии. В Минске центральными площадками праздника станет парк Победы, где предусмотрен концерт и развлекательная программа в рамках народных гуляний, а также выставка военной техники. Кроме того, над площадью Государственного флага пролетят два вертолета Ми-8 с изображениями госсимволов Белоруссии, пять самолетов Л-39 раскрасят небо дымами цветов государственного флага. Также по центральному проспекту белорусской столицы к Кургану Славы пройдет автопробег сторонников действующей власти, чьи автомобили будут украшены государственными флагами и символикой. Концерты предусмотрены днем у Дворца спорта и вечером на площади Победы. Завершит празднование Дня Победы в Минске в 23.00 мск праздничный фейерверк.В МВД Белоруссии заявили, что личный состав органов внутренних дел 9 мая будет нести службу в усиленном режиме, места проведения официальных и развлекательных мероприятий будут взяты под особый контроль, а в наиболее многолюдных из них предусмотрен пропускной режим. При этом в ведомстве предупредили, что правоохранительные органы не дадут "деструктивным элементам" омрачить празднование Дня Победы, любые нарушения гражданами правопорядка будут мгновенно пресекаться. Между тем лидеры белорусской оппозиции призывали своих сторонников почтить память павших в годы Великой Отечественной войны путем возложения цветов к памятникам и мемориалам без использования протестной символики.Согласно данным минтруда и соцзащиты Белоруссии, в стране на 1 апреля проживали 3337 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 11,5 тысячи граждан, пострадавших от последствий войны. Самым возрастным участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым - около 90 лет, это партизаны и подпольщики.

https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html

минск

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире