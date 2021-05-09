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На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин
На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин
Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:55
2021-05-09T13:55
2021-05-09T13:55
польша
словакия
венгрия
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы.Причины, по которым скопилось большое количество автомобилей на КПП, не уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, словакия, венгрия, украина, происшествия, в мире