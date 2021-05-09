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На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин
На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин
Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:55
2021-05-09T13:55
польша
словакия
венгрия
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы.Причины, по которым скопилось большое количество автомобилей на КПП, не уточняются.
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польша, словакия, венгрия, украина, происшествия, в мире

На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин

13:55 09.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинско-польская граница
Украинско-польская граница - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 12.00. Республика Польша: "Груши" – 60, "Шегини" – 95, "Краковец" – 110. Словацкая Республика: "М.Березной" – 60, "Ужгород" – 120. Венгрия: "Тиса" – 90", - говорится в сообщении в Facebook ведомства.
Причины, по которым скопилось большое количество автомобилей на КПП, не уточняются.
 
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