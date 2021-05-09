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На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин

На границе Украины с соседними странами скопились несколько сотен машин

Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:55

2021-05-09T13:55

2021-05-09T13:55

польша

словакия

венгрия

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Более 500 автомобилей скопилось в очередях на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной, Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы.Причины, по которым скопилось большое количество автомобилей на КПП, не уточняются.

польша

словакия

венгрия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, словакия, венгрия, украина, происшествия, в мире