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Кочарян призвал экс-президентов Армении вместе бороться против власти
Кочарян призвал экс-президентов Армении вместе бороться против власти
Бывший президент Армении Роберт Кочарян предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну всеми силами бороться против действующей власти. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-09T17:01
2021-05-09T17:01
2021-05-10T02:29
левон тер-петросян
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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну и Сержу Саргсяну всеми силами бороться против действующей власти.По словам Кочаряна, для этого не обязательно формирование единого блока, и он решил пойти на выборы отдельным альянсом. "Мы будем приветствовать, если они (экс-президенты – ред.) всей силой вступят в эту борьбу", - отметил Кочарян.Ранее экс-президент Армении Левон Тер-Петросян сообщил, что предложил двум бывшим президентам страны Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну пойти на внеочередные парламентские выборы единым альянсом. Однако это предложение не было принято.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.
https://ria.ru/20210411/kocharyan-1727796397.html
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левон тер-петросян, роберт кочарян, серж саргсян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
предложил экс-главам государства Левону Тер-Петросяну
и Сержу Саргсяну
всеми силами бороться против действующей власти.
"Я предлагаю первому и третьему президентам (Тер-Петросяну и Саргсяну - ред.) вместе бороться против этой власти, бороться каждый день, и если намерены бороться, значит достигнем успеха, это будет всеобщим успехом", - сказал Кочарян на презентации своего предвыборного блока "Армения", в который входят партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения".
По словам Кочаряна, для этого не обязательно формирование единого блока, и он решил пойти на выборы отдельным альянсом. "Мы будем приветствовать, если они (экс-президенты – ред.) всей силой вступят в эту борьбу", - отметил Кочарян.
Ранее экс-президент Армении Левон Тер-Петросян сообщил, что предложил двум бывшим президентам страны Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну пойти на внеочередные парламентские выборы единым альянсом. Однако это предложение не было принято.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.