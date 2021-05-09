https://ria.ru/20210509/armeniya-1731586174.html

Кочарян сформировал предвыборный блок "Армения"

Кочарян сформировал предвыборный блок "Армения"

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили в воскресенье о формировании предвыборного блока... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:42

2021-05-09T15:42

2021-05-09T16:16

дашнакцутюн

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии - "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" - объявили в воскресенье о формировании предвыборного блока "Армения", который будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Презентация альянса состоялась в Ереване перед созванным на площади Свободы митингом политических сил, присоединившихся к Кочаряну. Меморандум о создании блока подписали Кочарян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и лидер "Возрождающейся Армении" Ваге Акопян."Страна стоит перед тяжелыми вызовами, в основном связанными с угрозами безопасности, перед экономическим кризисом, кризисом управления и идентичности. Нужны силы, люди, у которых есть опыт в преодолении таких кризисов", - сказал Кочарян в ходе представления блока, добавив, что у него есть большой опыт управления в кризисных ситуациях, преодолении экономического кризиса.Он считает, что нынешние власти должны уйти. "Действующие власти последовательно разрушают экономику, пообещав скачкообразный рост, обеспечили лишь спад. Выросли уровень бедности, внешний долг, обнулились инвестиции. Власти не выполнили ни одного своего обещания", - сказал Кочарян.По его словам, первым делом в случае успеха блок приступит к оценке ущерба во всех сферах. "Это необходимо для планирования дальнейших антикризисных шагов. Необходимо остановить экономический кризис, деградацию госуправления, системы безопасности, восстановить престиж и прогнозируемость страны. Мы давно потеряли славу надежного партнера", - сказал бывший президент.Кочарян добавил, что народ должен непосредственно почувствовать перемены. "Мы намерены предложить концепцию работающей страны, превратив страну в стройплощадку с созданием десятков тысяч рабочих мест... Будет сделано все для развития малого и среднего бизнеса, построения основывающейся на науке экономики, развитого сельского хозяйства, повышения уровня жизни граждан", - сказал он.Новосозданную партию "Возрождающаяся Армения" возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян."Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Находится в оппозиции к действующим властям.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

https://ria.ru/20210411/kocharyan-1727796397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/pashinyan-1730994019.html

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дашнакцутюн, роберт кочарян, армения, в мире