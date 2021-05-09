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Россия боролась с США? Американцы опозорились, отвечая на вопросы о войне
Россия боролась с США? Американцы опозорились, отвечая на вопросы о войне
Блогер Глеб Маврин спросил американцев, что они знают о Второй мировой войне, но они не смогли ответить ни на один вопрос. Видео опубликовано на его... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T20:04
2021-05-09T20:04
2021-05-09T20:27
россия
вторая мировая война (1939-1945)
сша
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Блогер Глеб Маврин спросил американцев, что они знают о Второй мировой войне, но они не смогли ответить ни на один вопрос. Видео опубликовано на его YouTube-канале. Маврин впечатлил героев ролика историческими фактами о войне и вкратце рассказал о праздновании Дня Победы. Американцы сравнили 9 Мая в России с Днем независимости в США. Больше всего их впечатлила информация о количестве погибших в годы войны. "Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным", — признался собеседник Маврину. Остальные гости YouTube-шоу также подтвердили, что ничего не помнят об этой трагедии. Так, один из них спросил у блогера, правда ли Германия участвовала во Второй мировой войне. Маврин также включил для американцев российские песни о Дне Победы. Слушатели высоко оценили композицию Льва Лещенко."Это очень мощно чувствуется. Такая страсть в этой музыке, мне нравится", — оценили они. Кроме того, американцам понравились песни "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие", а также "Темная ночь" в исполнении Басты.
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РИА Новости
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россия, вторая мировая война (1939-1945), сша, общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости
. Блогер Глеб Маврин спросил американцев, что они знают о Второй мировой войне, но они не смогли ответить ни на один вопрос. Видео опубликовано на его YouTube-канале
.
"Это сражение между Россией
и США
? Я не помню", — сказал один из участников опроса.
Маврин впечатлил героев ролика историческими фактами о войне и вкратце рассказал о праздновании Дня Победы. Американцы сравнили 9 Мая в России с Днем независимости в США. Больше всего их впечатлила информация о количестве погибших в годы войны.
"Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным", — признался собеседник Маврину.
Остальные гости YouTube-шоу также подтвердили, что ничего не помнят об этой трагедии. Так, один из них спросил у блогера, правда ли Германия участвовала во Второй мировой войне.
Маврин также включил для американцев российские песни о Дне Победы. Слушатели высоко оценили композицию Льва Лещенко.
"Это очень мощно чувствуется. Такая страсть в этой музыке, мне нравится", — оценили они.
Кроме того, американцам понравились песни "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие", а также "Темная ночь" в исполнении Басты
.