https://ria.ru/20210509/amerikantsy-1731606845.html

Россия боролась с США? Американцы опозорились, отвечая на вопросы о войне

Россия боролась с США? Американцы опозорились, отвечая на вопросы о войне

Блогер Глеб Маврин спросил американцев, что они знают о Второй мировой войне, но они не смогли ответить ни на один вопрос. Видео опубликовано на его... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T20:04

2021-05-09T20:04

2021-05-09T20:27

россия

вторая мировая война (1939-1945)

сша

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Блогер Глеб Маврин спросил американцев, что они знают о Второй мировой войне, но они не смогли ответить ни на один вопрос. Видео опубликовано на его YouTube-канале. Маврин впечатлил героев ролика историческими фактами о войне и вкратце рассказал о праздновании Дня Победы. Американцы сравнили 9 Мая в России с Днем независимости в США. Больше всего их впечатлила информация о количестве погибших в годы войны. "Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным", — признался собеседник Маврину. Остальные гости YouTube-шоу также подтвердили, что ничего не помнят об этой трагедии. Так, один из них спросил у блогера, правда ли Германия участвовала во Второй мировой войне. Маврин также включил для американцев российские песни о Дне Победы. Слушатели высоко оценили композицию Льва Лещенко."Это очень мощно чувствуется. Такая страсть в этой музыке, мне нравится", — оценили они. Кроме того, американцам понравились песни "Идет солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие", а также "Темная ночь" в исполнении Басты.

https://ria.ru/20190508/1553303608.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая мировая война (1939-1945), сша, общество