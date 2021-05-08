https://ria.ru/20210508/vaktsina-1731507748.html

Меркель призвала США делиться компонентами вакцин от COVID-19

Меркель призвала США делиться компонентами вакцин от COVID-19

США стоит начать делиться компонентами вакцин от коронавируса, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, в... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T18:51

2021-05-08T18:51

2021-05-08T18:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

всемирная торговая организация (вто)

ангела меркель

джо байден

германия

европа

сша

в мире

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. США стоит начать делиться компонентами вакцин от коронавируса, завила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС, в котором она приняла участие в онлайн-формате."Я бы хотела, чтобы сейчас, когда в США привили большое количество населения, начался свободный обмен компонентами и, по возможности, открылся рынок для вакцин", - сказала канцлер, комментируя заявления США об отмене защиты патентов на вакцины от COVID.Она добавила, что Европа всегда экспортировала в другие страны большую часть произведенной продукции, что, по её мнению, "стоит взять за правило". При этом канцлер не стала давать объяснения позиции США по патентам. "За объяснениями американской позиции стоит обратиться к США и к американскому президенту", - сказала Меркель.Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Штаты примут активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".

германия

европа

сша

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коронавирус covid-19, всемирная торговая организация (вто), ангела меркель, джо байден, германия, европа, сша, в мире