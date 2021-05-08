https://ria.ru/20210508/slovakiya-1731487349.html

Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране

Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране

Оппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:39

2021-05-08T14:39

2021-05-08T16:41

россия

роберт фицо

словакия

в мире

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ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом, заявил ее лидер и экс-премьер страны Роберт Фицо.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства России в Братиславе должны покинуть территорию страны в связи с геополитической обстановкой, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства.

https://ria.ru/20210505/slovakiya-1731176817.html

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россия, роберт фицо, словакия, в мире