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Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране
Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране
Оппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:39
2021-05-08T16:41
россия
роберт фицо
словакия
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ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом, заявил ее лидер и экс-премьер страны Роберт Фицо.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства России в Братиславе должны покинуть территорию страны в связи с геополитической обстановкой, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства.
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россия, роберт фицо, словакия, в мире

Экс-премьер Словакии заявил о чудовищных размерах русофобии в стране

14:39 08.05.2021 (обновлено: 16:41 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского Союза в Брюсселе. 15 декабря 2016 года
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского Союза в Брюсселе. 15 декабря 2016 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционная словацкая партия "Курс — социальная демократия" будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом, заявил ее лидер и экс-премьер страны Роберт Фицо.

"Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны", — написал политик в Facebook.

Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства России в Братиславе должны покинуть территорию страны в связи с геополитической обстановкой, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства.
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