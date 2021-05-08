https://ria.ru/20210508/shotlandiya-1731516128.html

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте

В Шотландии сторонники независимости региона получили большинство мест в парламенте на выборах 6 мая. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T21:01

2021-05-08T21:01

2021-05-08T22:40

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ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. В Шотландии сторонники независимости региона получили большинство мест в парламенте на выборах 6 мая.По состоянию на 18:30 (20:30 мск) подсчитаны голоса в 87 районах из 129: националисты из Шотландской национальной партии (SNP) получают 63 места (из 129) в парламенте, консерваторы 12 мест, лейбористы — шесть.Результат SNP был ожидаем, однако там заявляли о намерении получить абсолютное большинство, чего сделать не удалось.Лидер партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен провозгласила победу, назвав ее выдающейся.Политик подтвердила намерение провести новый референдум о независимости и заявила, что отказ Лондона станет атакой на Шотландию.В 2014 году жители высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году на референдуме по Brexit Шотландия проголосовала за продолжение членства в ЕС, в то время как большинство жителей Великобритании поддержали выход из Евросоюза.Стерджен заявила о намерении провести новое голосование о независимости, однако британский премьер Борис Джонсон пообещал не допустить этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году.По закону разрешение на референдум должен дать Лондон.

https://ria.ru/20210102/nezavisimost-1591775005.html

https://ria.ru/20210429/soglashenie-1730501453.html

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никола стерджен, шотландия, великобритания, лондон, в мире