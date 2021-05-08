Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/reka-1731520148.html
В Адыгее трое туристов сорвались в реку
В Адыгее трое туристов сорвались в реку
Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:17
2021-05-08T22:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика адыгея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону."Сегодня (в субботу – ред.) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступила информация о том, что в МО "Майкопский район", поселок Каменномостский, в районе Хаджохской теснины трое отдыхающих сорвались в реку Белая", - говорится в сообщении.Добавляется, что спасатели обследуют каньон реки Белая на рафте, пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению. Информация уточняется.
https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея, происшествия

В Адыгее трое туристов сорвались в реку

22:17 08.05.2021
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.
"Сегодня (в субботу – ред.) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступила информация о том, что в МО "Майкопский район", поселок Каменномостский, в районе Хаджохской теснины трое отдыхающих сорвались в реку Белая", - говорится в сообщении.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
22:11Хорошие новости
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
Добавляется, что спасатели обследуют каньон реки Белая на рафте, пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению. Информация уточняется.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика АдыгеяПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния