https://ria.ru/20210508/reka-1731520148.html

В Адыгее трое туристов сорвались в реку

В Адыгее трое туристов сорвались в реку

Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T22:17

2021-05-08T22:17

2021-05-08T22:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика адыгея

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону."Сегодня (в субботу – ред.) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступила информация о том, что в МО "Майкопский район", поселок Каменномостский, в районе Хаджохской теснины трое отдыхающих сорвались в реку Белая", - говорится в сообщении.Добавляется, что спасатели обследуют каньон реки Белая на рафте, пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению. Информация уточняется.

https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html

россия

республика адыгея

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея, происшествия