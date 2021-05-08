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В Адыгее трое туристов сорвались в реку
В Адыгее трое туристов сорвались в реку
Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:17
2021-05-08T22:17
2021-05-08T22:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Трое отдыхающих сорвались в реку Белая в Адыгее, спасатели обследуют каньон реки, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону."Сегодня (в субботу – ред.) в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступила информация о том, что в МО "Майкопский район", поселок Каменномостский, в районе Хаджохской теснины трое отдыхающих сорвались в реку Белая", - говорится в сообщении.Добавляется, что спасатели обследуют каньон реки Белая на рафте, пожарные проводят обследование по берегу ниже по течению. Информация уточняется.
https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея, происшествия