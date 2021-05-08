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"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу
"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу
Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:17
2021-05-08T15:01
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос".Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".Ранее ВВС США спрогнозировали, что ступень ракеты войдёт в атмосферу 9 мая в 5.52 мск (плюс/минус 6 часов) над южной частью Тихого океана недалеко от Новой Зеландии в точке с координатами 39,4 градуса южной широты и 179,5 градуса западной долготы. "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отмечал, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.
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земля, ввс сша, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, новая зеландия

"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу

14:17 08.05.2021 (обновлено: 15:01 08.05.2021)
 
© Фото : Virtual Telescope/Gianluca MasiИзображение китайской ракеты, полученное при помощи устройства “Elena”
Изображение китайской ракеты, полученное при помощи устройства “Elena” - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : Virtual Telescope/Gianluca Masi
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос".
Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".
"По состоянию на 8 мая, объект может войти в плотные слои атмосферы Земли после 2.30 мск 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее ВВС США спрогнозировали, что ступень ракеты войдёт в атмосферу 9 мая в 5.52 мск (плюс/минус 6 часов) над южной частью Тихого океана недалеко от Новой Зеландии в точке с координатами 39,4 градуса южной широты и 179,5 градуса западной долготы. "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отмечал, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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