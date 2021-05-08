https://ria.ru/20210508/raketa-1731485687.html
"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу
"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу
Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T14:17
2021-05-08T14:17
2021-05-08T15:01
земля
ввс сша
космос - риа наука
роскосмос
мид кнр
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731384765_140:144:555:377_1920x0_80_0_0_71443438fd1c15dbd5d1de2b1d285ab1.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос".Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".Ранее ВВС США спрогнозировали, что ступень ракеты войдёт в атмосферу 9 мая в 5.52 мск (плюс/минус 6 часов) над южной частью Тихого океана недалеко от Новой Зеландии в точке с координатами 39,4 градуса южной широты и 179,5 градуса западной долготы. "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отмечал, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.
https://ria.ru/20210508/kosmos-1731464467.html
земля
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731384765_141:76:594:416_1920x0_80_0_0_04254a5879f80c383d1b715d8a38c1d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, ввс сша, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, новая зеландия