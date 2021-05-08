https://ria.ru/20210508/raketa-1731485687.html

"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу

"Роскосмос" спрогнозировал, где часть китайской ракеты войдет в атмосферу

Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:17

2021-05-08T14:17

2021-05-08T15:01

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" может войти в атмосферу в ночь на 9 мая южнее Индонезии, сообщил "Роскосмос".Ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной пилотируемой станции "Тяньгун".Ранее ВВС США спрогнозировали, что ступень ракеты войдёт в атмосферу 9 мая в 5.52 мск (плюс/минус 6 часов) над южной частью Тихого океана недалеко от Новой Зеландии в точке с координатами 39,4 градуса южной широты и 179,5 градуса западной долготы. "Роскосмос" сообщал, что территорию России ступень массой 18 тонн не заденет. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отмечал, что большая часть обломков ступени сгорит в атмосфере, угроза объектам на Земле крайне низкая.

https://ria.ru/20210508/kosmos-1731464467.html

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земля, ввс сша, космос - риа наука, роскосмос, мид кнр, новая зеландия