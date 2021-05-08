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Правительство дополнило перечень крупных проектов с госучастием
Правительство дополнило перечень крупных проектов с госучастием
Правительство России дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новыми позициями, в том числе в сфере дорог, здравоохранения и... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T09:55
2021-05-08T09:57
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новыми позициями, в том числе в сфере дорог, здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба кабмина."Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Речь идёт о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения и образования. Так, в перечень, в частности, включено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нескольких участков автомобильной дороги М-4 "Дон", строительство и реконструкция отдельных участков автомагистрали М-5 "Урал" и Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ" и М-7 "Волга".Также в списке проект, связанный с возведением онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске.Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство двух новых современных судов неограниченного района плавания.Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.
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россия, правительство рф, общество

Правительство дополнило перечень крупных проектов с госучастием

09:55 08.05.2021 (обновлено: 09:57 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы у здания Дома правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новыми позициями, в том числе в сфере дорог, здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба кабмина.
"Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Речь идёт о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения и образования. Так, в перечень, в частности, включено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нескольких участков автомобильной дороги М-4 "Дон", строительство и реконструкция отдельных участков автомагистрали М-5 "Урал" и Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ" и М-7 "Волга".
Также в списке проект, связанный с возведением онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске.
Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство двух новых современных судов неограниченного района плавания.
Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.
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