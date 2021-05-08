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В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе
В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе
Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T04:03
2021-05-08T04:03
2021-05-08T04:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 21.49 было ликвидировано открытое горение. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек, один пострадал. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."В 02.34 (пожар полностью) ликвидирован", - говорится в сообщении.
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Пожар в сварочном цехе в Мытищах
Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров.
2021-05-08T04:03
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видео, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мытищи, происшествия