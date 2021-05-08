Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/pozhar-1731455926.html
В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе
В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе
Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T04:03
2021-05-08T04:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731441176_108:0:972:486_1920x0_80_0_0_477a64966375f91ef310858bcb5679b0.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 21.49 было ликвидировано открытое горение. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек, один пострадал. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."В 02.34 (пожар полностью) ликвидирован", - говорится в сообщении.
россия
москва
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пожар в сварочном цехе в Мытищах
Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров.
2021-05-08T04:03
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731441176_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3771ce6391f0236566f2e201c6680c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, мытищи, происшествия
В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.
2021-05-08T04:03
true
PT0M43S

В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе

04:03 08.05.2021
 
© Фото : ГУМЧС Росси по Московской областиПожар в сварочном цехе в Мытищах
Пожар в сварочном цехе в Мытищах - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : ГУМЧС Росси по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 21.49 было ликвидировано открытое горение. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек, один пострадал. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"В 02.34 (пожар полностью) ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМытищиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния