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В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе

В Мытищах полностью ликвидировали пожар в частном автосервисе

Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T04:03

2021-05-08T04:03

2021-05-08T04:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пожар в частном автосервисе в подмосковных Мытищах полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 21.49 было ликвидировано открытое горение. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек, один пострадал. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"."В 02.34 (пожар полностью) ликвидирован", - говорится в сообщении.

россия

москва

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в сварочном цехе в Мытищах Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров. 2021-05-08T04:03 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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