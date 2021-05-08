https://ria.ru/20210508/pogoda-1731488972.html

Синоптик рассказал, какая погода помешает воздушной части Парада Победы

Синоптик рассказал, какая погода помешает воздушной части Парада Победы

Воздушная часть Парада Победы в столице может не состояться из-за сложных метеоусловий, вся надежда на эффективность авиации для рассеивания облаков, что будет... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:57

2021-05-08T14:57

2021-05-08T14:57

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воздушная часть Парада Победы в столице может не состояться из-за сложных метеоусловий, вся надежда на эффективность авиации для рассеивания облаков, что будет сделать чрезвычайно сложно, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Групповые минимумы погоды экипажей 250х2,5, то есть нижняя граница облачности в метрах на дальность видимости в километрах, но на проходе над Красной площадью должно быть не хуже 400х4, а при сборе групп и строя необходимы простые метеоусловия, то есть должен быть визуальный контакт между воздушными судами. Групповой полёт в облаках запрещен. При сложной погоде могут запустить только ведущих групп, то есть по одному борту от группы, но на проходе облачность должна быть все равно не ниже 300-400 метров", - рассказал Тишковец.По его словам, утром 9 мая в Москве будет пасмурно, дождь станет постепенно ослабевать и может прекратиться на период Парада лишь в случае эффективного рассеивания облаков с помощью авиации, что будет сделать чрезвычайно сложно."Прогностический ветер в слое от земли до 3 километров: 320-340 градусов (северо-западный), скорость 35-45 километров в час. Это и есть потенциальный северо-западный сектор засева реагентами - сухой лед, углекислота, йодид калия и так далее, то есть введение в состав облаков частиц, являющихся центрами кристаллизации, провоцирующих преждевременное усиление и выпадение осадков", - отметил синоптик.Метеоролог рассказал, что предстоящей ночью, в 03.00, нижняя кромка облачности понизится до 150-200 метров, местами "провисания" могут достигать 100-150 метров. Видимость - 3-4 километра, кратковременно с ухудшением до 1,5 километра."Утром в 09.00 нижняя граница 10-балльной (сплошной) многослойной облачности будет колебаться от 200 до 400 метров, видимость в дожде может ухудшаться до 2-3 километров, к полудню нижний край облаков повысится до 400-600 метров, после 12.00 - до 600-1000 метров. То есть воздушная часть Парада будет находиться под угрозой срыва именно из-за сложных метеоусловий. Вся надежда только на метеорологическое оружие, то есть на самолеты-лаборатории и проводимую ими модификацию атмосферы", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что на время Парада нужно одеваться теплее, температура воздуха плюс 6-8, но в ощущениях из-за высокой влажности и плотного северо-западного ветра будет казаться на 3 градуса холоднее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/pobeda-1731467656.html

https://ria.ru/20210507/tank-1731440122.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество