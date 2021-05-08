Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/pogoda-1731480291.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
В субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:23
2021-05-08T13:23
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323475_0:50:3287:1899_1920x0_80_0_0_6cef83557b518d65d87ea588a73a7475.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 миллиметров осадков, а в ночь на 9 мая - еще до 6-7 миллиметров, что в сумме составляет 35 миллиметров или 68% месячной нормы, то есть за сутки - это 2/3 объема влаги всего мая. При этом в период с 03.00 до 06.00 часов ночи 9 мая есть небольшая вероятность того, что в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья вместе с дождем с облаков местами может символически и кратковременно с 30-процентной вероятностью срываться даже мокрый снег, это в большей степени может произойти в Ярославской и Вологодской областях", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, одна из многочисленных прогностических моделей с вероятностью 10% в 03.00 "цепляет" снегом даже саму Москву, хотя, конечно, скорее всего, вряд ли кто-то это заметит. "Температура воздуха в столице ночью понизится до плюс 3-5, по области от плюс 2 до плюс 7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210508/pogoda-1731455477.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323475_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f20b8157692b54fa4991647a20786d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

13:23 08.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы "Украина" в Москве
Уличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы Украина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 миллиметров осадков, а в ночь на 9 мая - еще до 6-7 миллиметров, что в сумме составляет 35 миллиметров или 68% месячной нормы, то есть за сутки - это 2/3 объема влаги всего мая. При этом в период с 03.00 до 06.00 часов ночи 9 мая есть небольшая вероятность того, что в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья вместе с дождем с облаков местами может символически и кратковременно с 30-процентной вероятностью срываться даже мокрый снег, это в большей степени может произойти в Ярославской и Вологодской областях", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, одна из многочисленных прогностических моделей с вероятностью 10% в 03.00 "цепляет" снегом даже саму Москву, хотя, конечно, скорее всего, вряд ли кто-то это заметит. "Температура воздуха в столице ночью понизится до плюс 3-5, по области от плюс 2 до плюс 7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - добавил Тишковец.
Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 03:21
Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло
 
РоссияЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния