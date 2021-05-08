https://ria.ru/20210508/pogoda-1731480291.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

В субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:23

2021-05-08T13:23

2021-05-08T13:23

россия

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве выпадет до двух третей месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 миллиметров осадков, а в ночь на 9 мая - еще до 6-7 миллиметров, что в сумме составляет 35 миллиметров или 68% месячной нормы, то есть за сутки - это 2/3 объема влаги всего мая. При этом в период с 03.00 до 06.00 часов ночи 9 мая есть небольшая вероятность того, что в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья вместе с дождем с облаков местами может символически и кратковременно с 30-процентной вероятностью срываться даже мокрый снег, это в большей степени может произойти в Ярославской и Вологодской областях", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, одна из многочисленных прогностических моделей с вероятностью 10% в 03.00 "цепляет" снегом даже саму Москву, хотя, конечно, скорее всего, вряд ли кто-то это заметит. "Температура воздуха в столице ночью понизится до плюс 3-5, по области от плюс 2 до плюс 7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210508/pogoda-1731455477.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество