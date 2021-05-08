https://ria.ru/20210508/pogoda-1731455477.html

Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло

Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", когда в столицу вернется тепло. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T03:21

2021-05-08T03:21

2021-05-08T10:45

россия

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", когда в столицу вернется тепло.По ее словам, уже 8 мая погоду в Москве будет определять новый циклон, который принесет порцию тепла: температура начнет повышаться, даже несмотря на дождливую погоду.По ее мнению, сезон холодной погоды можно считать завершившимся.Специалисты центра погоды "Фобос", со своей стороны, прогнозируют 8 мая от 10 до 12 градусов тепла в Москве и от восьми до 13 — по области. Дождь, который начался ночью, может оказаться рекордным — выпадет до 29 миллиметров осадков, или больше половины месячной нормы. Такой дождь в этот день бывает лишь раз в 25 лет, отметил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731365365.html

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россия, татьяна позднякова, погода, москва, общество