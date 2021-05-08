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Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло
Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", когда в столицу вернется тепло. РИА Новости, 08.05.2021
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2021-05-08T10:45
россия
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", когда в столицу вернется тепло.По ее словам, уже 8 мая погоду в Москве будет определять новый циклон, который принесет порцию тепла: температура начнет повышаться, даже несмотря на дождливую погоду.По ее мнению, сезон холодной погоды можно считать завершившимся.Специалисты центра погоды "Фобос", со своей стороны, прогнозируют 8 мая от 10 до 12 градусов тепла в Москве и от восьми до 13 — по области. Дождь, который начался ночью, может оказаться рекордным — выпадет до 29 миллиметров осадков, или больше половины месячной нормы. Такой дождь в этот день бывает лишь раз в 25 лет, отметил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
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россия, татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптик рассказала, когда в Москве станет тепло

03:21 08.05.2021 (обновлено: 10:45 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве
Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", когда в столицу вернется тепло.
По ее словам, уже 8 мая погоду в Москве будет определять новый циклон, который принесет порцию тепла: температура начнет повышаться, даже несмотря на дождливую погоду.

"Все последующие дни температура воздуха будет повышаться, и не исключено, что 10 мая она не только вернется в климатическую норму, но даже будет чуть выше. Не исключено, что в дневные часы 10 и 11 мая температура достигнет 20 градусов тепла", — сказала Позднякова.

По ее мнению, сезон холодной погоды можно считать завершившимся.
Специалисты центра погоды "Фобос", со своей стороны, прогнозируют 8 мая от 10 до 12 градусов тепла в Москве и от восьми до 13 — по области. Дождь, который начался ночью, может оказаться рекордным — выпадет до 29 миллиметров осадков, или больше половины месячной нормы. Такой дождь в этот день бывает лишь раз в 25 лет, отметил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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РоссияТатьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
 
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