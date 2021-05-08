https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html

СК завел дело после массового отравления в кафе на Ямале

СК завел дело после массового отравления в кафе на Ямале

Уголовное дело возбудили следователи в Лабытнанги (ЯНАО), где после посещения кафе, согласно уточненным данным, отравились 33 человека, сообщает региональное... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:59

2021-05-08T17:59

2021-05-08T17:59

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лабытнанги

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Лабытнанги (ЯНАО), где после посещения кафе, согласно уточненным данным, отравились 33 человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.В прокуратуре Ямала в пятницу заявили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка, однако подробностей не сообщили. Согласно уточненным данным следствия, после посещения местного кафе госпитализировано 17 человек, в том числе один несовершеннолетний, амбулаторно лечатся еще 16. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью оценивается как удовлетворительное."Следственным отделом по городу Лабытнанги... по результатам доследственной проверки, проведенной при содействии управления Роспотребнадзора по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Следователи опросили персонал кафе, а также сотрудников Роспотребнадзора, провели выемку документов в заведении, изъяли образцы продукции и назначили соответствующие исследования. "Все пострадавшие граждане признаны потерпевшими по уголовному делу", - добавили в ведомстве.Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Ямала РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета ранее сообщил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей. Информацию о закрытии заведения подтвердила и мэрия Лабытнанги, комментируя ситуацию в соцсетях.

https://ria.ru/20210504/murashko-1731117092.html

https://ria.ru/20210504/otravlenie-1731049078.html

россия

ямал

лабытнанги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лабытнанги, происшествия