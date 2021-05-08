https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731467053.html
СК начал проверку после массового отравления в кафе в ЯНАО
СК начал проверку после массового отравления в кафе в ЯНАО
Более 20 человек отравились после посещения кафе в городе Лабытнанги (ЯНАО), большинству из них потребовалась госпитализация, сообщает региональное следственное РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:27
2021-05-08T10:27
2021-05-08T10:27
россия
здоровье - общество
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Более 20 человек отравились после посещения кафе в городе Лабытнанги (ЯНАО), большинству из них потребовалась госпитализация, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.В прокуратуре Ямала в пятницу сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка, однако подробности не уточнили.В следственном управлении отметили, что состояние всех обратившихся за медицинской помощью оценивается как удовлетворительное. Следователи начали проверку.Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Ямала РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета ранее сообщил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей.
https://ria.ru/20210322/otravlenie-1602164164.html
https://ria.ru/20210504/murashko-1731117092.html
россия
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, ямал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая - РИА Новости. Более 20 человек отравились после посещения кафе в городе Лабытнанги (ЯНАО), большинству из них потребовалась госпитализация, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.
В прокуратуре Ямала в пятницу сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка, однако подробности не уточнили.
"По предварительным данным следствия, в одном из СМИ размещена информация о том, что в городе Лабытнанги после посещения кафе в инфекционное отделение городской больницы поступили несколько человек. По уточненным данным, в больнице находятся 16 человек, в том числе один несовершеннолетний... Амбулаторно лечатся восемь граждан", - говорится в сообщении.
В следственном управлении отметили, что состояние всех обратившихся за медицинской помощью оценивается как удовлетворительное. Следователи начали проверку.
Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора
и департамента здравоохранения Ямала
РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета ранее сообщил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей.