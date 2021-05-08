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Минюст США предложил шаги по борьбе с "эпидемией вооруженного насилия"

Минюст США предложил шаги по борьбе с "эпидемией вооруженного насилия"

Министерство юстиции США представило ряд предложений по контролю над распространением оружия, говорится в заявлении на сайте ведомства. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T06:26

2021-05-08T06:26

2021-05-08T15:52

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Министерство юстиции США представило ряд предложений по контролю над распространением оружия, говорится в заявлении на сайте ведомства.Согласно предложениям ведомства, розничные продавцы оружия будут обязаны проверять биографические данные покупателя перед продажей наборов, с помощью которых можно самостоятельно собрать оружие. Производителей планируется обязать проставлять серийный номер на ствольной коробке оружия, чтобы его можно было легко отследить. Что касается мер по сокращению "стволов-призраков", ведомство предлагает установить требование для дилеров оружия, лицензированных на федеральном уровне, ставить серийный номер к 3D-печатным пистолетам или другому несерийному огнестрельному оружию.В заявлении отмечается, что Минюст предложил обновить определение слову "огнестрельное оружие" и его частей, таких как "ствольная коробка", впервые с 1968 года.Ранее президент США Джо Байден распорядился, чтобы Министерство юстиции США в ближайшие месяцы реализовало ряд конкретных мер в сфере контроля над распространением оружия. Так, в соответствии с инициативой Байдена, Минюст США должен усилить контроль в сфере продажи так называемых "стволов-призраков", имеющихся в свободной продаже наборов, позволяющих самостоятельно собрать или модифицировать оружие, которое нельзя отследить по имеющимся базам данных. Ведомство также должно разработать меры по усилению контроля оборота стабилизаторов, увеличивающих точность стрельбы пистолетов. Третьим шагом станет разработка рекомендаций для местных властей по принятию закона, позволяющего родственникам через суд требовать ограничения доступа родных к оружию в случае конфликта или угрозы суицида.За последний месяц в США произошли сразу несколько случаев массовой стрельбы. Последний — накануне, подозреваемый расстрелял врача, его супругу и двоих малолетних внуков. Стрелявший, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) США, покончил с собой.В свете роста насилия с применением оружия Байден вновь заявил о необходимости ужесточения оборота оружия в стране, в частности запрета на штурмовое оружие, а также усиления проверок при продаже оружия.

https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html

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вашингтон, министерство юстиции сша, джо байден, сша, оружие, в мире