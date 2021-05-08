https://ria.ru/20210508/neizvestnyy_soldat-1731462362.html
Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен Кремля
Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен Кремля
Мемориал Могила Неизвестного Солдата был открыт 8 мая 1967 года. В этот день на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова. При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
2021-05-08T09:12
2021-05-08T09:12
2021-05-08T10:00
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"Могила Неизвестного солдата": священное пламя у стен Кремля
Мемориал «Могила Неизвестного солдата» был открыт 8 мая 1967 года. В этот день на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова. При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
2021-05-08T09:12
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могила неизвестного солдата, вторая мировая война (1939-1945), видео
Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен Кремля
Мемориал Могила Неизвестного Солдата был открыт 8 мая 1967 года. В этот день на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова. При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.
2021-05-08T09:12
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Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен Кремля
09:12 08.05.2021 (обновлено: 10:00 08.05.2021)
Мемориал Могила Неизвестного Солдата был открыт 8 мая 1967 года. В этот день на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова. При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.