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Вице-премьера Чернышенко назначили членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ"
Вице-премьера Чернышенко назначили членом наблюдательного совета "ВЭБ.РФ"
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее постановление правительства РФ... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:08
2021-05-08T17:08
2021-05-08T17:08
россия
дмитрий чернышенко
правительство рф
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, полномочия члена наблюдательного совета ВЭБ.РФ Валерия Сидоренко прекращены.
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россия, дмитрий чернышенко, правительство рф, политика