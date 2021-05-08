https://ria.ru/20210508/napadenie-1731456702.html

В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета

В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета

Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи, сообщила... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T05:35

2021-05-08T05:35

2021-05-08T11:25

халифа хафтар

муаммар каддафи

триполи

женева (город)

ливия

оон

бенгази

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_780e09c6412b5578dbefe12a5920bbd0.jpg

БЕНГАЗИ, 8 мая — РИА Новости. Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи, сообщила РИА Новости официальный представитель президентского совета страны Наджва Вахиба.Ливийские источники сообщали, что вооруженные военные бригады, расположенные в Триполи, совершили нападение на штаб-квартиру президентского совета в отеле "Коринтия". Они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на этот пост Имада аль-Тараблуси.По данным ливийских СМИ, за нападением стоят ополченцы с запада Ливии, поддерживающие Файеза Сарраджа, возглавлявшего Правительство национального согласия. Именно он назначил аль-Тарабулси на должность главы разведки. В то время как аль-Аиб считается "близким" человеком к фельдмаршалу Халифе Хафтрару, политическому оппоненту Сарраджа.Сообщается, что нападавшие также требовали отставки министра иностранных дел Наджлы Мангуш из-за ее неоднократных призывов о необходимости вывода иностранных военных и наемников из Ливии, что некоторыми сторонами ливийского конфликта считалось безрассудством.По словам представителя совета, нападение в ночь на субботу в ливийской столице Триполи было совершено на отель, служащий одной из штаб-квартир совета.Она добавила, что, ввиду того, что в выходной день на месте никого не было, пострадавших нет.Источник в президентском совете подтвердил РИА Новости, что "в районе штаб-квартиры совета в столице Триполи есть напряженность". Он не исключил возможность, что совет в официальном заявлении прояснит ситуацию.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20210415/liviya-1728419131.html

https://ria.ru/20210331/liviya-1603634143.html

https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731295587.html

триполи

женева (город)

ливия

бенгази

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, муаммар каддафи, триполи, женева (город), ливия, оон, бенгази, в мире