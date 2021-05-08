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В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета
В Ливии напали на штаб-квартиру президентского совета
Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи, сообщила... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T05:35
2021-05-08T05:35
2021-05-08T11:25
халифа хафтар
муаммар каддафи
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БЕНГАЗИ, 8 мая — РИА Новости. Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи, сообщила РИА Новости официальный представитель президентского совета страны Наджва Вахиба.Ливийские источники сообщали, что вооруженные военные бригады, расположенные в Триполи, совершили нападение на штаб-квартиру президентского совета в отеле "Коринтия". Они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на этот пост Имада аль-Тараблуси.По данным ливийских СМИ, за нападением стоят ополченцы с запада Ливии, поддерживающие Файеза Сарраджа, возглавлявшего Правительство национального согласия. Именно он назначил аль-Тарабулси на должность главы разведки. В то время как аль-Аиб считается "близким" человеком к фельдмаршалу Халифе Хафтрару, политическому оппоненту Сарраджа.Сообщается, что нападавшие также требовали отставки министра иностранных дел Наджлы Мангуш из-за ее неоднократных призывов о необходимости вывода иностранных военных и наемников из Ливии, что некоторыми сторонами ливийского конфликта считалось безрассудством.По словам представителя совета, нападение в ночь на субботу в ливийской столице Триполи было совершено на отель, служащий одной из штаб-квартир совета.Она добавила, что, ввиду того, что в выходной день на месте никого не было, пострадавших нет.Источник в президентском совете подтвердил РИА Новости, что "в районе штаб-квартиры совета в столице Триполи есть напряженность". Он не исключил возможность, что совет в официальном заявлении прояснит ситуацию.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20210415/liviya-1728419131.html
https://ria.ru/20210331/liviya-1603634143.html
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халифа хафтар, муаммар каддафи, триполи, женева (город), ливия, оон, бенгази, в мире
БЕНГАЗИ, 8 мая — РИА Новости.
Одна из штаб-квартир Президентского совета Ливии
, созданного, чтобы решить многолетнюю проблему двоевластия в стране, подверглась нападению в Триполи
, сообщила РИА Новости официальный представитель президентского совета страны Наджва Вахиба.
Ливийские источники сообщали, что вооруженные военные бригады, расположенные в Триполи, совершили нападение на штаб-квартиру президентского совета в отеле "Коринтия". Они требовали увольнения главы Службы общей разведки Хусейна аль-Аиба и возвращения на этот пост Имада аль-Тараблуси.
По данным ливийских СМИ, за нападением стоят ополченцы с запада Ливии, поддерживающие Файеза Сарраджа, возглавлявшего Правительство национального согласия. Именно он назначил аль-Тарабулси на должность главы разведки. В то время как аль-Аиб считается "близким" человеком к фельдмаршалу Халифе Хафтрару, политическому оппоненту Сарраджа.
Сообщается, что нападавшие также требовали отставки министра иностранных дел Наджлы Мангуш из-за ее неоднократных призывов о необходимости вывода иностранных военных и наемников из Ливии, что некоторыми сторонами ливийского конфликта считалось безрассудством.
По словам представителя совета, нападение в ночь на субботу в ливийской столице Триполи было совершено на отель, служащий одной из штаб-квартир совета.
"Нападение, которое произошло, это нападение на отель, а не на штаб-квартиру президентского совета. У него нет одного постоянного места для проведения собраний. Место (происшествия. — Прим. ред.) является лишь одной из его штаб-квартир", — заявила Вахиба.
Она добавила, что, ввиду того, что в выходной день на месте никого не было, пострадавших нет.
Источник в президентском совете подтвердил РИА Новости, что "в районе штаб-квартиры совета в столице Триполи есть напряженность". Он не исключил возможность, что совет в официальном заявлении прояснит ситуацию.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара
.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН
в начале февраля в Женеве
избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.