Манижа изменила текст конкурсной песни для Евровидения

2021-05-08

2021-05-08T15:53

2021-05-08T17:40

РОТТЕРДАМ, 8 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении-2021, объяснила, почему изменила строчку своей песни.На пресс-конференции в Роттердаме журналисты заметили, что в песне "Russian Woman" поменялись слова: вместо "You're strong enough to bounce against the wall" ("Вы достаточно сильны, чтобы отскакивать от стены") теперь звучит: "You're strong enough to break the wall" ("Вы достаточно сильны, чтобы сломать стену"). Международный песенный конкурс Евровидение пройдет c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

