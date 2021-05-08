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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731469865.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:03
2021-05-08T11:03
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
республика алтай
республика тыва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%, 3. Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье - общество, республика алтай, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:03 08.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%, 3. Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайРеспублика Тыва
 
 
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