https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731469865.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:03
2021-05-08T11:03
2021-05-08T11:03
распространение коронавируса
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здоровье - общество
республика алтай
республика тыва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прироста числа случаев коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%, 3. Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html
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россия, здоровье - общество, республика алтай, республика тыва