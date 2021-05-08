https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731469636.html

В России за сутки выявили 8329 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8329 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8329 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:02

2021-05-08T11:02

2021-05-08T12:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8329 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8386 заразившихся. Темп прироста остается на уровне 0,17 процента. Умерли 370 человек, выписались после лечения 8255. У более чем 18 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2765 (днем ранее было 2846), Санкт-Петербурге — 726, Подмосковье — 630, Ростовской области — 209, Воронежской — 139, Саратовской — 125.Меньше всего заболевших выявили в Еврейской автономной области — одного, а в Горном Алтае и Туве их по двое. На Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста нет.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 871 843 человека, 112 992 из них умерли, 4 488 615 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 155,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число почти достигло 157 миллионов. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210507/lechenie-1731371023.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество