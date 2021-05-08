В России за сутки выявили 8329 новых случаев коронавируса
11:02 08.05.2021 (обновлено: 12:11 08.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8329 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8386 заразившихся. Темп прироста остается на уровне 0,17 процента. Умерли 370 человек, выписались после лечения 8255. У более чем 18 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 2765 (днем ранее было 2846), Санкт-Петербурге — 726, Подмосковье — 630, Ростовской области — 209, Воронежской — 139, Саратовской — 125.
Меньше всего заболевших выявили в Еврейской автономной области — одного, а в Горном Алтае и Туве их по двое. На Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста нет.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 871 843 человека, 112 992 из них умерли, 4 488 615 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 155,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число почти достигло 157 миллионов. Более 3,2 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.