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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/koronavirus-1731459179.html
В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T08:09
2021-05-08T08:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
германия
в мире
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 507 673 человека, скончались 84 648 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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здоровье - общество, германия, в мире

В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19

08:09 08.05.2021
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСтолы и стулья возле кафе на площади Жандарменмаркт в Берлине
Столы и стулья возле кафе на площади Жандарменмаркт в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 15 685, скончались 238 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 18 485 новых случаях заболевания и 284 летальных исходах.
По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 507 673 человека, скончались 84 648 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.
Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
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