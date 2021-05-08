https://ria.ru/20210508/kitay-1731467804.html

Природа традиций: путь Китая к низкоуглеродному будущему

Природа традиций: путь Китая к низкоуглеродному будущему

Индустриализация создавала беспрецедентные материальные блага, однако это процветание дорого обходится природе. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:37

2021-05-08T10:37

2021-05-08T10:46

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МОСКВА, 8 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Индустриализация создавала беспрецедентные материальные блага, однако это процветание дорого обходится природе. Выступая с идеей о том, что "чистые реки и зеленые горы - бесценное сокровище", председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что "защита экологии и содействие устойчивому развитию - наши общие обязательства". У нас только одна Земля, напоминал он.Взвешенное потребление ресурсов"Взвешенное потребление природных ресурсов - ключ к сохранению окружающей среды. Мы должны стремиться к более простому, зеленому и низкоуглеродному образу жизни, выступать против чрезмерности и расточительности, делать акцент на экологии и здоровье", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин 28 апреля 2019 года.На церемонии открытия Международной садоводческой выставки в 2019 году китайский лидер указал путь к сохранению окружающей среды, процитировав отрывок из "Цзы чжи тун цзянь" ("Всепроницающее зерцало, управлению помогающее") - новаторского труда китайской историографии авторства Сыма Гуана, (1019-1086 гг.) жившего во времена правления династии Северная Сун (960-1127 гг.).Идея ограниченного использования ресурсов приобрела новое значение в современном Китае. Как отметил Си Цзиньпин в своем выступлении, модель развития, при которой "кур убивают ради яиц, а озера осушают ради рыбы", тупиковая. "Будущее будет озарено экологически чистым развитием, которое соответствует законам природы", - добавил китайский лидер.Стремление к экологически чистому, низкоуглеродному и инновационному развитию является основой усилий, которые Китай прилагает, чтобы стать современной социалистической страной.В 2018 году Китай впервые включил идею построения экологической цивилизации в свою Конституцию. К 2030 году страна планирует достичь пика выбросов углекислого газа, а к 2060 году - углеродной нейтральности.В 14-м пятилетнем плане (2021-2025 гг.) содержится обещание снизить потребление энергии на единицу ВВП и выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 13,5% и 18% соответственно.Китай также намерен к 2030 году увеличить объем своего лесного фонда на 6 млрд куб. метров по сравнению с 2005 годом и довести общую мощность ветровой и солнечной энергетики до 1,2 млрд киловатт.Выполнение обещанийПредседатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о приверженности Китая обеспечению гармоничного сосуществования человека и природы - цели, которую Китай претворяет в жизнь конкретными делами.За последние 10 лет Китай занял первое место в мире по приросту лесных ресурсов, площадь лесонасаждений превышает 70 миллионов гектаров. 90% наземных экосистем и 85% ключевых популяций диких животных находятся под защитой государства.Страна, экономический прогресс которой за последние десятилетия в основном питал уголь, сейчас является одним из крупнейших в мире инвесторов в возобновляемые источники энергии, владея 30 процентами глобальной мощности возобновляемых источников энергии.Доля потребления угля в энергетике Китая упала с 60,4% в 2017 году до 56,8% в 2020 году, а потребление возобновляемой энергии выросло с 19,1% в 2016 году до 24,3% в 2020 году, такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР.К 2019 году выбросы углекислого газа в стране снизились на 48,1% по сравнению с показателем 2005 года, обратив вспять тренд к быстрому росту эмиссии, говорится в Белой книге о развитии энергетики, опубликованной 21 декабря 2020 года Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

https://ria.ru/20210507/vzryv-1731360681.html

https://ria.ru/20210506/turizm-1731297266.html

https://ria.ru/20210506/kitay-1731296745.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/germaniya-1731276612.html

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земля, си цзиньпин, москва, китай