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Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории
Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:39
2021-05-08T13:39
россия
сергей кравцов
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет противостоять искажению истории в учебниках, сообщает корреспондент РИА Новости.С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициируемый президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, ссср, общество

Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории

13:39 08.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет противостоять искажению истории в учебниках, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы не должны допустить, чтобы в угоду каким-то тенденциям, политическим настроениям менялись история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила Война. К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в системе образования, учебниках, программах", - заявил Кравцов.
С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициируемый президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинСССРОбщество
 
 
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