Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет противостоять искажению истории в учебниках, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы не должны допустить, чтобы в угоду каким-то тенденциям, политическим настроениям менялись история, историческая память, факты, которые свидетельствуют, как проходила Война. К сожалению, такие попытки есть, и мы никогда не допустим, чтобы эти попытки реализовались в системе образования, учебниках, программах", - заявил Кравцов.
С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициируемый президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.