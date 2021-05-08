https://ria.ru/20210508/istoriya-1731481506.html

Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории

Кравцов пообещал противостоять попыткам искажения истории

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:39

2021-05-08T13:39

2021-05-08T13:39

россия

сергей кравцов

владимир путин

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594768372_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cfd84986872ffe45fe62608c429603b1.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности" заявил, что Россия будет противостоять искажению истории в учебниках, сообщает корреспондент РИА Новости.С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициируемый президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей кравцов, владимир путин, ссср, общество