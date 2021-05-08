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Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы
Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T19:59
2021-05-08T21:07
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы

19:59 08.05.2021 (обновлено: 21:07 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток.

"По прогнозам синоптиков, с 19:00 8 мая с сохранением до конца текущих суток в городе Москве местами ожидается очень сильный дождь", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
Салют в Москве в честь 75-летия Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
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