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Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы
Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T19:59
2021-05-08T19:59
2021-05-08T21:07
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество