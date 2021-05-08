https://ria.ru/20210508/dozhd-1731512732.html

Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы

Москвичей предупредили о сильном дожде до конца субботы

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T19:59

2021-05-08T19:59

2021-05-08T21:07

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об очень сильном дожде до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходам рекомендуется обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20210508/salyut-1731478808.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество