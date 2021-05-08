https://ria.ru/20210508/dezhurstvo-1732200986.html

Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды

Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды

Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-08T15:53

2021-05-08T15:53

2021-05-13T18:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

telegram (приложение)

гормост

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с 14.30 8 мая до 09.00 9 мая в столице ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.Заявку можно подать в Единый диспетчерский центр, в управу района, в префектуру округа или на портал "Наш город". Если скопление воды произошло на дорогах или во дворах, то можно обратиться в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".В Комплексе призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

https://ria.ru/20210408/mosvodostok-1727449402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, telegram (приложение), гормост