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Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды
Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды
Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-08T15:53
2021-05-13T18:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
telegram (приложение)
гормост
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с 14.30 8 мая до 09.00 9 мая в столице ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.Заявку можно подать в Единый диспетчерский центр, в управу района, в префектуру округа или на портал "Наш город". Если скопление воды произошло на дорогах или во дворах, то можно обратиться в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".В Комплексе призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, telegram (приложение), гормост

Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды

15:53 08.05.2021 (обновлено: 18:53 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят в местах возможных скоплений воды, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что с 14.30 8 мая до 09.00 9 мая в столице ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду.
"В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из... номеров. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.
Заявку можно подать в Единый диспетчерский центр, в управу района, в префектуру округа или на портал "Наш город". Если скопление воды произошло на дорогах или во дворах, то можно обратиться в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".
В Комплексе призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
Сотрудники ГУП Мосводосток во время очистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокTelegram (приложение)Гормост
 
 
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