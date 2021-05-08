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Дело об обрушении моста в Оренбуржье передадут в Главное управление СК
Дело об обрушении моста в Оренбуржье передадут в Главное управление СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении моста в Оренбурге для дальнейшего расследования в производство Главного следственного... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:55
2021-05-08T12:55
2021-05-08T12:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
оренбургская область
оренбург
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении моста в Оренбурге для дальнейшего расследования в производство Главного следственного управления СК России, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обрушении конструкции моста через реку Салмыш в Оренбургской области, которое произошло во время ремонта."Учитывая широкий резонанс происшествия, а также в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, глава ведомства поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, оренбургская область, оренбург, происшествия