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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:12
2021-05-08T12:12
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.Он уточнил, что бронетехника ВС Украины зафиксирована в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое-2, Луганское, Муратово и Геевки.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса

12:12 08.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии на Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что бронетехника ВС Украины зафиксирована в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое-2, Луганское, Муратово и Геевки.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 02:47
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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