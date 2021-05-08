В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что бронетехника ВС Украины зафиксирована в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Золотое-2, Луганское, Муратово и Геевки.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.