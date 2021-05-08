https://ria.ru/20210508/astrologiya-1730707832.html
Названы самые творчески одаренные знаки зодиака
Названы самые творчески одаренные знаки зодиака
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных одарены разными творческими талантами, сообщает Pinlvilla. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T06:11
2021-05-08T06:11
2021-05-08T06:11
стрелец
лев
телец
рыбы
творчество
искусство
культура
астрология
новости культуры
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных одарены разными творческими талантами, сообщает Pinlvilla. Тельцы — эстеты и ценители искусства. Они хорошо разбираются в нем и любят себя окружать красивыми предметами. Кроме этого, представители этого знака и сами обладают творческими способностями и преуспевают в различных видах искусства. Львы — прирожденные творцы. Например, если представители этого знака связаны со сценой, то на ней они главные звезды. Львы умеют удерживать внимание публики и не боятся выступать. Они очаровывают всех своим талантом и радуют публику. Стрельцы видят красоту практически во всем и автоматически признают это искусством. Сами они тоже невероятно артистичные натуры и хороши в различных видах творчества, включая музыку и художественное мастерство. Рыбы — один из самых артистичных, творческих и одаренных знаков зодиака. Они будто бы рождены для того чтобы создавать что-то волшебное и красивое. Более того, когда Рыбы имеют возможность самовыразиться через свои работы, они сразу чувствуют легкость и уверенность в себе.
https://ria.ru/20210328/intuitsiya-1603035253.html
https://ria.ru/20210501/goroskop-1730715657.html
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стрелец, лев, телец, рыбы, творчество, искусство, астрология, новости культуры
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных одарены разными творческими талантами, сообщает
Pinlvilla.
Тельцы — эстеты и ценители искусства. Они хорошо разбираются в нем и любят себя окружать красивыми предметами. Кроме этого, представители этого знака и сами обладают творческими способностями и преуспевают в различных видах искусства.
Львы — прирожденные творцы. Например, если представители этого знака связаны со сценой, то на ней они главные звезды. Львы умеют удерживать внимание публики и не боятся выступать. Они очаровывают всех своим талантом и радуют публику.
Стрельцы видят красоту практически во всем и автоматически признают это искусством. Сами они тоже невероятно артистичные натуры и хороши в различных видах творчества, включая музыку и художественное мастерство.
Рыбы — один из самых артистичных, творческих и одаренных знаков зодиака. Они будто бы рождены для того чтобы создавать что-то волшебное и красивое. Более того, когда Рыбы имеют возможность самовыразиться через свои работы, они сразу чувствуют легкость и уверенность в себе.