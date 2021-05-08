https://ria.ru/20210508/astrologiya-1730707832.html

Названы самые творчески одаренные знаки зодиака

Названы самые творчески одаренные знаки зодиака

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных одарены разными творческими талантами, сообщает Pinlvilla. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T06:11

2021-05-08T06:11

2021-05-08T06:11

стрелец

лев

телец

рыбы

творчество

искусство

культура

астрология

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730712931_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7f1d35fb8f63f2fa979f26a0c08e1b25.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных одарены разными творческими талантами, сообщает Pinlvilla. Тельцы — эстеты и ценители искусства. Они хорошо разбираются в нем и любят себя окружать красивыми предметами. Кроме этого, представители этого знака и сами обладают творческими способностями и преуспевают в различных видах искусства. Львы — прирожденные творцы. Например, если представители этого знака связаны со сценой, то на ней они главные звезды. Львы умеют удерживать внимание публики и не боятся выступать. Они очаровывают всех своим талантом и радуют публику. Стрельцы видят красоту практически во всем и автоматически признают это искусством. Сами они тоже невероятно артистичные натуры и хороши в различных видах творчества, включая музыку и художественное мастерство. Рыбы — один из самых артистичных, творческих и одаренных знаков зодиака. Они будто бы рождены для того чтобы создавать что-то волшебное и красивое. Более того, когда Рыбы имеют возможность самовыразиться через свои работы, они сразу чувствуют легкость и уверенность в себе.

https://ria.ru/20210328/intuitsiya-1603035253.html

https://ria.ru/20210501/goroskop-1730715657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрелец, лев, телец, рыбы, творчество, искусство, астрология, новости культуры