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Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"
Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"
Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:27
2021-05-07T13:27
2021-05-07T13:27
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Вместе с тем он отметил, что уже на следующей неделе москвичей ожидает летняя погода."В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью +1-3, днем +16-18, то к 11 мая уже ночью +4-6, днем +19-21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21-23 тепла", - рассказал Тишкофец.Он подчеркнул, что такие температуры соответствуют показателям июня. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму, однако это не является "прогнозом в категорическом виде".
https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html
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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва"
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Пока рано говорить об июне…Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы", - заявил синоптик, назвав информацию о "красной жаре" ерундой.
Вместе с тем он отметил, что уже на следующей неделе москвичей ожидает летняя погода.
"В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью +1-3, днем +16-18, то к 11 мая уже ночью +4-6, днем +19-21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21-23 тепла", - рассказал Тишкофец.
Он подчеркнул, что такие температуры соответствуют показателям июня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
заявил, что с мая по июль средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму, однако это не является "прогнозом в категорическом виде".