https://ria.ru/20210507/zhara-1731395871.html

Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"

Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"

Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:27

2021-05-07T13:27

2021-05-07T13:27

евгений тишковец

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Вместе с тем он отметил, что уже на следующей неделе москвичей ожидает летняя погода."В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью +1-3, днем +16-18, то к 11 мая уже ночью +4-6, днем +19-21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21-23 тепла", - рассказал Тишкофец.Он подчеркнул, что такие температуры соответствуют показателям июня. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму, однако это не является "прогнозом в категорическом виде".

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

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2021

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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, общество