Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/zhara-1731395871.html
Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"
Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"
Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:27
2021-05-07T13:27
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_0:171:3000:1859_1920x0_80_0_0_116aa577897aff450053ce1d2cae80eb.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Вместе с тем он отметил, что уже на следующей неделе москвичей ожидает летняя погода."В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью +1-3, днем +16-18, то к 11 мая уже ночью +4-6, днем +19-21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21-23 тепла", - рассказал Тишкофец.Он подчеркнул, что такие температуры соответствуют показателям июня. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму, однако это не является "прогнозом в категорическом виде".
https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820982_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_5653212977452d60b78d87b91a0468b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптик Тишковец опроверг прогноз о "красной жаре"

13:27 07.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Температура летом будет находиться в рамках климатической нормы, заявил радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Пока рано говорить об июне…Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы", - заявил синоптик, назвав информацию о "красной жаре" ерундой.
Вместе с тем он отметил, что уже на следующей неделе москвичей ожидает летняя погода.
"В начале недели мы вернемся в рамки климатической нормы, ночью +1-3, днем +16-18, то к 11 мая уже ночью +4-6, днем +19-21, ну и в середине следующей недели подойдем к параметрам первого летнего месяца, когда днем можно рассчитывать на +21-23 тепла", - рассказал Тишкофец.
Дача - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 06:23
Эксперт рассказала, как угадать погоду летом по сорнякам после дождя
Он подчеркнул, что такие температуры соответствуют показателям июня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль средняя температура воздуха в Северном полушарии будет превышать норму, однако это не является "прогнозом в категорическом виде".
 
Евгений ТишковецРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния