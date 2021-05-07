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Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае
Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае
Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:00
2021-05-07T17:00
2021-05-07T17:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360".Сотрудники БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и минимущества помогут разобраться в оформлении недвижимости, налогообложении, вывозе мусора, а также в тонкостях кадастровых работ и лицензировании скважин.Встречи состоятся в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.После встречи человек должен иметь четкий план действий для решения своего вопроса.В мае встречи состоятся в 12 округах:
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360"
.
Сотрудники БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и минимущества помогут разобраться в оформлении недвижимости, налогообложении, вывозе мусора, а также в тонкостях кадастровых работ и лицензировании скважин.
Встречи состоятся в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.
"Главная задача подобных встреч – поговорить с жителями Подмосковья о том, что их беспокоит, помочь разобраться в законодательстве", – объяснил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
После встречи человек должен иметь четкий план действий для решения своего вопроса.
В мае встречи состоятся в 12 округах:
—14 мая в 15:00 – в Сергиевом Посаде, в Доме культуры имени Гагарина;
—15 мая в 11:00 – в Долгопрудном и Кашире;
—21 мая в 11:00 – в Волоколамском округе;
—21 мая в 13:00 – в Коломне, в 14:00 – в Лотошине, а в 15:00 – в Краснознаменске;
—22 мая в 12:00 – в Серебряных Прудах;
—26 мая в 11:30 – в Мытищах;
—28 мая в 11:00 – в Орехово-Зуеве и Можайске, а уже в 15:00 – в Наро-Фоминском городском округе.