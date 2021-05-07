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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210507/vstrechi-1731418798.html
Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае
Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае
Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:00
2021-05-07T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360".Сотрудники БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и минимущества помогут разобраться в оформлении недвижимости, налогообложении, вывозе мусора, а также в тонкостях кадастровых работ и лицензировании скважин.Встречи состоятся в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.После встречи человек должен иметь четкий план действий для решения своего вопроса.В мае встречи состоятся в 12 округах:
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московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае

17:00 07.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина и женщина работают на садовом участке
Мужчина и женщина работают на садовом участке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360".
Сотрудники БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и минимущества помогут разобраться в оформлении недвижимости, налогообложении, вывозе мусора, а также в тонкостях кадастровых работ и лицензировании скважин.
Встречи состоятся в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.
"Главная задача подобных встреч – поговорить с жителями Подмосковья о том, что их беспокоит, помочь разобраться в законодательстве", – объяснил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
После встречи человек должен иметь четкий план действий для решения своего вопроса.
В мае встречи состоятся в 12 округах:
  • 14 мая в 15:00 – в Сергиевом Посаде, в Доме культуры имени Гагарина;
  • 15 мая в 11:00 – в Долгопрудном и Кашире;
  • 21 мая в 11:00 – в Волоколамском округе;
  • 21 мая в 13:00 – в Коломне, в 14:00 – в Лотошине, а в 15:00 – в Краснознаменске;
  • 22 мая в 12:00 – в Серебряных Прудах;
  • 26 мая в 11:30 – в Мытищах;
  • 28 мая в 11:00 – в Орехово-Зуеве и Можайске, а уже в 15:00 – в Наро-Фоминском городском округе.
 
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