https://ria.ru/20210507/vstrechi-1731418798.html

Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае

Власти Подмосковья проведут 12 встреч с дачниками в мае

Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:00

2021-05-07T17:00

2021-05-07T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731418704_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c184921afe28d1c664546951294cb0a.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Власти Московской области проведут 12 встреч с садоводами и дачниками в мае. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, сообщил телеканал "360".Сотрудники БТИ, Росреестра, ФНС, местных администраций и минимущества помогут разобраться в оформлении недвижимости, налогообложении, вывозе мусора, а также в тонкостях кадастровых работ и лицензировании скважин.Встречи состоятся в Долгопрудном, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Коломне, Мытищах, Краснознаменске, Орехово-Зуеве, Лотошине, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске и Кашире.После встречи человек должен иметь четкий план действий для решения своего вопроса.В мае встречи состоятся в 12 округах:

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)