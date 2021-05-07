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В Госдуме назвали пост Госдепа о Крыме вмешательством в дела России
В Госдуме назвали пост Госдепа о Крыме вмешательством в дела России
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев, комментируя пост о возвращении Крыма на русскоязычной странице госдепа в Facebook,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:32
2021-05-07T17:48
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев, комментируя пост о возвращении Крыма на русскоязычной странице госдепа в Facebook, отметил, что это "еще одно проявление вмешательства" во внутренние дела России, а соцсеть "это поощряет".Ранее на русскоязычной странице госдепа США в Facebook появился пост, в котором "Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом".Он напомнил госдепу, что "Крым воссоединился с Россией исключительно по воле местных жителей". "За возвращение на Родину проголосовало абсолютное большинство крымчан, и не американцам им указывать, чей Крым", - резюмировал глава комиссии.Крым стал российским регионом по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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василий пискарев, россия, facebook, госдума рф, республика крым, сша, в мире

В Госдуме назвали пост Госдепа о Крыме вмешательством в дела России

17:32 07.05.2021 (обновлено: 17:48 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств извне Василий Пискарев, комментируя пост о возвращении Крыма на русскоязычной странице госдепа в Facebook, отметил, что это "еще одно проявление вмешательства" во внутренние дела России, а соцсеть "это поощряет".
Ранее на русскоязычной странице госдепа США в Facebook появился пост, в котором "Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом".
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"Появление подобных постов на официальной русскоязычной странице госдепа США в Facebook - еще одно проявление вмешательства в наши внутренние дела. И Facebook, получается, это поощряет", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии в пятницу.

Он напомнил госдепу, что "Крым воссоединился с Россией исключительно по воле местных жителей". "За возвращение на Родину проголосовало абсолютное большинство крымчан, и не американцам им указывать, чей Крым", - резюмировал глава комиссии.
Крым стал российским регионом по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Василий ПискаревРоссияFacebookГосдума РФРеспублика КрымСШАВ мире
 
 
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