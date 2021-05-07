https://ria.ru/20210507/veterany-1731441197.html

Книги с воспоминаниями ветеранов были переданы западным политикам

Книги с воспоминаниями ветеранов были переданы западным политикам

Семи иностранным политикам, которые в своих высказываниях пытаются фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, были отправлены книги "Дневник... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T21:03

2021-05-07T21:03

2021-05-07T21:04

россия

молодая гвардия единой россии

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Семи иностранным политикам, которые в своих высказываниях пытаются фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, были отправлены книги "Дневник ветерана. Непридуманная история войны". Так "Молодая гвардия “Единой России”" совместно с ветеранами решили напомнить о реальных событиях тех лет, сообщила пресс-служба организации.Организаторы передали экземпляры через посольства их стран – президенту Украины Владимиру Зеленскому, представителю МИД Эстонии Бритте Тарвис, польскому президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, министру обороны США Ллойду Остину, члену Еврокомиссии от Ирландии Мейрид Макгиннесс и президенту Латвии Эгилсу Левитсу.Каждую книгу подписали ветераны из разных уголков нашей страны."Сейчас появились те, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны. Она была такой, какой была, и об этом свидетельствует множество фактов – кадров хроники, документов. С неимоверным трудом мое поколение прошло через то время и отстояло нашу страну. Люди должны это знать, помнить и чтить память тех, благодаря кому мы можем находиться здесь", – отметил ветеран, советский военный летчик и военачальник, Герой Советского Союза, Василий Васильевич Решетников.По словам Дениса Давыдова, председателя координационного совета "Молодой гвардии “Единой России”", только аргументированной правдой можно противостоять попыткам исказить исторические факты о ходе Великой Отечественной войны.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны, а лидер Польши Анджей Дуда заявлял, что СССР был "захватчиком" его страны и "занимал" ее с 1945 года до 1990-х годов. Член Еврокомиссии от Ирландии Мейрид Макгиннесс в своей речи на "Дне памяти Холокоста" не стала упоминать о роли Красной армии, освободившей концлагерь Освенцим. По ее словам, это сделали "союзные войска". Еще один случай произошел в США: год назад минобороны страны опубликовало на своем сайте презентацию, посвященную 75-летию победы над нацистской Германией. В ней перечислены основные вехи Второй мировой войны. При этом роль Советского Союза упоминается преимущественно в негативном контексте.Работа над первой книгой "Дневник ветерана. Непридуманная история войны" началась в 2015 году. Более года молодогвардейцы всей страны общались с ветеранами, записывали истории фронтовой жизни, настоящие факты о войне. При создании первой книги было собрано более 500 воспоминаний, 70 из них вошли в книгу. Каждая история в книге представлена на двух языках – русском и английском.Позднее "Молодая гвардия" издала еще две книги, посвященные подвигу советского народа: "Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Блокада Ленинграда" и "Дневник ветерана. Непридуманная история войны: Битва на Курской дуге".

https://ria.ru/20210507/polsha-1731410851.html

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россия, молодая гвардия единой россии, общество