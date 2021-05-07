https://ria.ru/20210507/veteran-1731405041.html

В Новосибирске проверят данные о проблемах ветерана с получением лекарств

В Новосибирске проверят данные о проблемах ветерана с получением лекарств

Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку данных из СМИ о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами при получении положенных... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:54

2021-05-07T14:54

2021-05-07T14:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку данных из СМИ о том, что 93-летняя ветеран тыла столкнулась с проблемами при получении положенных бесплатных лекарств, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.В управлении пояснили, что в ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение, что в Клинической консультативно-диагностической поликлинике №27 есть льготная аптека, где 93-летней ветерану тыла обязаны выдавать лекарства и средства личной гигиены, однако лекарства якобы постоянно выдают с задержками и часто аналоги."В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Свою проверку информации проводит и прокуратура Заельцовского района Новосибирска. Прокуроры проверят соблюдение законодательства о ветеранах и лекарственном обеспечении льготной категории населения, оценит полноту действий должностных лиц при рассмотрении обращений ветерана.

https://ria.ru/20210504/veterany-1731106364.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область