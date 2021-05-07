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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731412962.html
В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19
В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19
Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу не привитым от коронавируса сотрудникам государственных и частных компаний, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:06
2021-05-07T16:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
саудовская аравия
в мире
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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу не привитым от коронавируса сотрудникам государственных и частных компаний, говорится в сообщении министерства кадров и социального развития королевства."Министерство... разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций", - отмечается в документе. Министерство призвало всех работников приготовиться к получению прививки.Власти страны пообещали объявить в ближайшее время дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать.В минувшее воскресенье саудовские власти объявили, что с 17 мая за пределы страны получат возможность выезжать только те, кто успел привиться двумя дозами или одной дозой за 14 дней до поездки. До настоящего момента саудовские медики вкололи более 10 миллионов доз вакцины в стране с населением около 34 миллионов человек.Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии в Саудовской Аравии составило более 423,4 тысячи, 7 тысяч человек умерли.
https://ria.ru/20210423/antitela-1729494022.html
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коронавирус covid-19, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19

16:06 07.05.2021
 
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу не привитым от коронавируса сотрудникам государственных и частных компаний, говорится в сообщении министерства кадров и социального развития королевства.
"Министерство... разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций", - отмечается в документе. Министерство призвало всех работников приготовиться к получению прививки.
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Власти страны пообещали объявить в ближайшее время дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать.
В минувшее воскресенье саудовские власти объявили, что с 17 мая за пределы страны получат возможность выезжать только те, кто успел привиться двумя дозами или одной дозой за 14 дней до поездки. До настоящего момента саудовские медики вкололи более 10 миллионов доз вакцины в стране с населением около 34 миллионов человек.
Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии в Саудовской Аравии составило более 423,4 тысячи, 7 тысяч человек умерли.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
 
 
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