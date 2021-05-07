Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731377821.html
Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
Вакцину от COVID-19 получили уже 15 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, еще 30 тысяч получили только первую дозу, ЛНР собирается... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:33
2021-05-07T11:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544809_0:390:2945:2047_1920x0_80_0_0_40294a4893ac93dd491f9f3f74e264ff.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 получили уже 15 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, еще 30 тысяч получили только первую дозу, ЛНР собирается вакцинировать 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава республики Леонид Пасечник."На сегодня у нас сделано порядка 30 тысяч прививок первой составляющей этой вакцины. И порядка, это плюс около 15 тысяч привито и первым, и вторым компонентом вакцины", - сообщил Пасечник РИА Новости.По его словам, "до конца года у нас заказано (еще) порядка 300 тысяч вакцин"."Мы идем в плане, и я думаю, что мы выполним стоящие перед нами обязательства и задачи", - отметил он.По словам Пасечника, в республике организованы 19 точек, где прививаются жители республики."В поставках прививок с территории Российской Федерации в наш адрес проблем никаких нет. Мы эти прививки абсолютно спокойно получаем и прививаем наше население, за что, безусловно, Российской Федерации тоже слова огромной благодарности", - добавил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731156155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544809_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_fab9c31857247539c84964c3b33a44e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, в мире

Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике

10:33 07.05.2021 (обновлено: 11:13 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСтарт вакцинации от коронавируса в ЛНР
Старт вакцинации от коронавируса в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 получили уже 15 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, еще 30 тысяч получили только первую дозу, ЛНР собирается вакцинировать 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава республики Леонид Пасечник.
"На сегодня у нас сделано порядка 30 тысяч прививок первой составляющей этой вакцины. И порядка, это плюс около 15 тысяч привито и первым, и вторым компонентом вакцины", - сообщил Пасечник РИА Новости.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 03:26Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
По его словам, "до конца года у нас заказано (еще) порядка 300 тысяч вакцин".
"Мы идем в плане, и я думаю, что мы выполним стоящие перед нами обязательства и задачи", - отметил он.
По словам Пасечника, в республике организованы 19 точек, где прививаются жители республики.
"В поставках прививок с территории Российской Федерации в наш адрес проблем никаких нет. Мы эти прививки абсолютно спокойно получаем и прививаем наше население, за что, безусловно, Российской Федерации тоже слова огромной благодарности", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния