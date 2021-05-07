https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731377821.html

Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике

Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике

Вакцину от COVID-19 получили уже 15 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, еще 30 тысяч получили только первую дозу, ЛНР собирается... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:33

2021-05-07T10:33

2021-05-07T11:13

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коронавирус covid-19

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 получили уже 15 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики, еще 30 тысяч получили только первую дозу, ЛНР собирается вакцинировать 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава республики Леонид Пасечник."На сегодня у нас сделано порядка 30 тысяч прививок первой составляющей этой вакцины. И порядка, это плюс около 15 тысяч привито и первым, и вторым компонентом вакцины", - сообщил Пасечник РИА Новости.По его словам, "до конца года у нас заказано (еще) порядка 300 тысяч вакцин"."Мы идем в плане, и я думаю, что мы выполним стоящие перед нами обязательства и задачи", - отметил он.По словам Пасечника, в республике организованы 19 точек, где прививаются жители республики."В поставках прививок с территории Российской Федерации в наш адрес проблем никаких нет. Мы эти прививки абсолютно спокойно получаем и прививаем наше население, за что, безусловно, Российской Федерации тоже слова огромной благодарности", - добавил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731156155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, в мире