https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731446329.html

Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"

Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"

Главы МИД Перу и России Алан Вагнер и Сергей Лавров обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", а также вопросы РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:48

2021-05-07T22:48

2021-05-07T22:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

сергей лавров

перу

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД Перу и России Алан Вагнер и Сергей Лавров обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", а также вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба перуанского министерства."Глава МИД Перу Алан Вагнер провел сегодня плодотворную беседу со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, учитывая хороший уровень отношений между странами. Разговаривали о различных аспектах санитарного кризиса из-за COVID-19, в особенности об интересе Перу к вакцине "Спутник V", о сценариях развития международных отношений после пандемии и о первостепенных темах двусторонней повестки", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении перуанского МИД.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html

россия

перу

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, перу, в мире