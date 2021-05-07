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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/vaktsina-1731446329.html
Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
Главы МИД Перу и России Алан Вагнер и Сергей Лавров обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", а также вопросы РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:48
2021-05-07T22:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
сергей лавров
перу
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД Перу и России Алан Вагнер и Сергей Лавров обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", а также вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба перуанского министерства."Глава МИД Перу Алан Вагнер провел сегодня плодотворную беседу со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, учитывая хороший уровень отношений между странами. Разговаривали о различных аспектах санитарного кризиса из-за COVID-19, в особенности об интересе Перу к вакцине "Спутник V", о сценариях развития международных отношений после пандемии и о первостепенных темах двусторонней повестки", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении перуанского МИД.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, перу, в мире

Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"

22:48 07.05.2021
 
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД Перу и России Алан Вагнер и Сергей Лавров обсудили интерес латиноамериканской страны к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", а также вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба перуанского министерства.
"Глава МИД Перу Алан Вагнер провел сегодня плодотворную беседу со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, учитывая хороший уровень отношений между странами. Разговаривали о различных аспектах санитарного кризиса из-за COVID-19, в особенности об интересе Перу к вакцине "Спутник V", о сценариях развития международных отношений после пандемии и о первостепенных темах двусторонней повестки", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении перуанского МИД.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСергей ЛавровПеруВ мире
 
 
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