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Мексиканская делегация прилетит в Москву на переговоры о "Спутнике V"
Мексиканская делегация прилетит в Москву на переговоры о "Спутнике V"
Делегация экспертов из Мексики во главе с руководителем лаборатории биологических агентов и реактивов Мексики Birmex Педро Сентено Сантаэлья посетят Москву для... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T04:14
2021-05-07T04:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
москва
мексика
в мире
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Делегация экспертов из Мексики во главе с руководителем лаборатории биологических агентов и реактивов Мексики Birmex Педро Сентено Сантаэлья посетят Москву для изучения технологии производства вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес Гатель.В ходе пресс-конференции заместитель министра продемонстрировал приглашение, которое Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в четверг 6 мая главе Birmex. Согласно тексту, цель приглашения - обсудить производство вакцины и посетить производственные площадки Центра Гамалеи.По словам Лопеса-Гателя, в ходе визита команды специалистов расширят обмен знаниями и технологиями, чтобы начать розлив и упаковку вакцины "Спутник V" в Мексике.Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.По последним оценкам минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,54 миллиона человек, эта цифра включает 218 173 летальных случая, в настоящий момент болеет 21 тысяча человек.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, мексика, в мире

Мексиканская делегация прилетит в Москву на переговоры о "Спутнике V"

04:14 07.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Делегация экспертов из Мексики во главе с руководителем лаборатории биологических агентов и реактивов Мексики Birmex Педро Сентено Сантаэлья посетят Москву для изучения технологии производства вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес Гатель.
"Доктор Сантаэлья только что получил разрешение президента для того, чтобы осуществить и возглавить эту миссию", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции, которая транслируется на странице минздрава в Twitter.
В ходе пресс-конференции заместитель министра продемонстрировал приглашение, которое Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в четверг 6 мая главе Birmex. Согласно тексту, цель приглашения - обсудить производство вакцины и посетить производственные площадки Центра Гамалеи.
По словам Лопеса-Гателя, в ходе визита команды специалистов расширят обмен знаниями и технологиями, чтобы начать розлив и упаковку вакцины "Спутник V" в Мексике.
Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.
По последним оценкам минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,54 миллиона человек, эта цифра включает 218 173 летальных случая, в настоящий момент болеет 21 тысяча человек.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МоскваМексикаВ мире
 
 
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