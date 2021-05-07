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Мексиканская делегация прилетит в Москву на переговоры о "Спутнике V"

Мексиканская делегация прилетит в Москву на переговоры о "Спутнике V"

Делегация экспертов из Мексики во главе с руководителем лаборатории биологических агентов и реактивов Мексики Birmex Педро Сентено Сантаэлья посетят Москву для... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T04:14

2021-05-07T04:14

2021-05-07T04:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

москва

мексика

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Делегация экспертов из Мексики во главе с руководителем лаборатории биологических агентов и реактивов Мексики Birmex Педро Сентено Сантаэлья посетят Москву для изучения технологии производства вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес Гатель.В ходе пресс-конференции заместитель министра продемонстрировал приглашение, которое Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в четверг 6 мая главе Birmex. Согласно тексту, цель приглашения - обсудить производство вакцины и посетить производственные площадки Центра Гамалеи.По словам Лопеса-Гателя, в ходе визита команды специалистов расширят обмен знаниями и технологиями, чтобы начать розлив и упаковку вакцины "Спутник V" в Мексике.Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели, 22 февраля.По последним оценкам минздрава Мексики, с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 2,54 миллиона человек, эта цифра включает 218 173 летальных случая, в настоящий момент болеет 21 тысяча человек.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, москва, мексика, в мире