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Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим
Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим
Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:24
2021-05-07T14:24
2021-05-07T14:50
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общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, москвичам осталось пережить два ненастных дня - 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется."Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5 - 1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть - это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями. Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды", - отметил синоптик.
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Погода в Москве
перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Уже вечером 9 мая скажется влияние восточного крыла антициклона. Поэтому в облаках появятся "дырки", и дальше , начиная с 10 числа и последующие дни власть над большей частью Среднерусской равнины захватит обширный антициклон, поэтому ожидается солнце, никаких осадков. В понедельник мы уже вернемся в рамки климатической нормы - ночью ещё прохладно плюс 1-3 (градуса - ред.), днём плюс 16-18 в Москве, а 11 и 12 числа выходим на показатели ночью плюс 5-8, днём плюс 20-22. Это заявка на климатическую норму июня", - рассказал Тишковец.
По его словам, москвичам осталось пережить два ненастных дня - 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется.
"Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5 - 1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть - это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями. Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды", - отметил синоптик.