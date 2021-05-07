Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/tsiklon-1731401353.html
Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим
Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим
Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:24
2021-05-07T14:50
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328531_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_9bb416429d490ca4af7dd21856b841e3.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, москвичам осталось пережить два ненастных дня - 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется."Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5 - 1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть - это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями. Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды", - отметил синоптик.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be2642ca71dd7e54d7d765b9bcb8dc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим

14:24 07.05.2021 (обновлено: 14:50 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Уже вечером 9 мая скажется влияние восточного крыла антициклона. Поэтому в облаках появятся "дырки", и дальше , начиная с 10 числа и последующие дни власть над большей частью Среднерусской равнины захватит обширный антициклон, поэтому ожидается солнце, никаких осадков. В понедельник мы уже вернемся в рамки климатической нормы - ночью ещё прохладно плюс 1-3 (градуса - ред.), днём плюс 16-18 в Москве, а 11 и 12 числа выходим на показатели ночью плюс 5-8, днём плюс 20-22. Это заявка на климатическую норму июня", - рассказал Тишковец.
По его словам, москвичам осталось пережить два ненастных дня - 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется.
"Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5 - 1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть - это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями. Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды", - отметил синоптик.
 
МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния