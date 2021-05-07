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Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим

Синоптик рассказал, когда погода в Москве перейдет на летний режим

Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:24

2021-05-07T14:24

2021-05-07T14:50

москва

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Погода в Москве перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, москвичам осталось пережить два ненастных дня - 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется."Вторая и третья декады мая, по моим оценкам, будут благополучными по температурному фону, он будет превышать норму на 0,5 - 1,5 градуса с небольшим дефицитом осадков, то есть - это начало летнего сезона с вполне комфортными метеорологическими условиями. Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды", - отметил синоптик.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество