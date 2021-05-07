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Генсек ООН заявил о рекордной температуре Земли за три миллиона лет
Генсек ООН заявил о рекордной температуре Земли за три миллиона лет
Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T04:46
2021-05-07T04:46
2021-05-07T04:57
россия
антониу гутерреш
земля
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роман вильфанд
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог".По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на три градуса, а уровень моря — выше на 15 метров."В соответствии с нынешними обязательствами, мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", — предостерег глава ООН. Для того чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, заключил он.Необходимость адаптации к изменению климатаИзменения климата не происходят моментально, к ним необходимо адаптироваться сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию", — сказал Вильфанд.Ученый привел в пример Японию, в которой, несмотря на сложные климатические и сейсмические условия, наблюдается экономический рост благодаря успешной адаптации. России следует пойти по этому же пути, считает собеседник агентства. А сами меры адаптации, по его словам, ясны, необходимо применять их.Разработка мер по защите экологииВ России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в России до более низких показателей, чем в Евросоюзе, и доложить об этом до 15 сентября этого года.Выступая на онлайн-саммите мировых лидеров по климату, глава государства отметил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем. Как указал президент, универсальные договоренности по линии ООН — надежная правовая основа "для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов"В своей речи Путин отметил, что глобальное потепление и связанные с ним проблемы возникли давно, и предложил ряд решений. В частности, он призвал заниматься не только новыми объемами эмиссии углекислого газа, но и уже накопленным в атмосфере.
https://ria.ru/20210422/klimat-1729485130.html
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россия, антониу гутерреш, земля, климат, роман вильфанд, евросоюз, владимир путин, оон, в мире
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Температура Земли
в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
на форуме "Петерсбергский климатический диалог".
По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на три градуса, а уровень моря — выше на 15 метров.
"В соответствии с нынешними обязательствами, мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", — предостерег глава ООН
. Для того чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, заключил он.
Необходимость адаптации к изменению климата
Изменения климата не происходят моментально, к ним необходимо адаптироваться сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию", — сказал Вильфанд.
Ученый привел в пример Японию, в которой, несмотря на сложные климатические и сейсмические условия, наблюдается экономический рост благодаря успешной адаптации. России
следует пойти по этому же пути, считает собеседник агентства. А сами меры адаптации, по его словам, ясны, необходимо применять их.
Разработка мер по защите экологии
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Ранее президент Владимир Путин
поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в России до более низких показателей, чем в Евросоюзе
, и доложить об этом до 15 сентября этого года.
Выступая на онлайн-саммите мировых лидеров по климату, глава государства отметил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем. Как указал президент, универсальные договоренности по линии ООН — надежная правовая основа "для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов"
В своей речи Путин отметил, что глобальное потепление и связанные с ним проблемы возникли давно, и предложил ряд решений. В частности, он призвал заниматься не только новыми объемами эмиссии углекислого газа, но и уже накопленным в атмосфере.