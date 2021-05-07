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Правительство поддержит экспортеров лекарств и медицинских изделий
Правительство поддержит экспортеров лекарств и медицинских изделий
Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:24
2021-05-07T12:24
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что максимальный объём возмещения для производителей лекарств – 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 миллионов рублей."Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трёх лет", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в этом году на данную меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 миллионов рублей. На 2022 и 2023 годы – 2,47 миллиарда и 4,32 миллиарда соответственно. Принятое решение должно снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, а также повысить спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, добавляется в сообщении.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика

Правительство поддержит экспортеров лекарств и медицинских изделий

12:24 07.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальный объём возмещения для производителей лекарств – 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 миллионов рублей.
"Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трёх лет", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в этом году на данную меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 миллионов рублей. На 2022 и 2023 годы – 2,47 миллиарда и 4,32 миллиарда соответственно. Принятое решение должно снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, а также повысить спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, добавляется в сообщении.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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