https://ria.ru/20210507/subsidii-1731389509.html

Правительство поддержит экспортеров лекарств и медицинских изделий

Правительство поддержит экспортеров лекарств и медицинских изделий

Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:24

2021-05-07T12:24

2021-05-07T12:24

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что максимальный объём возмещения для производителей лекарств – 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 миллионов рублей."Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трёх лет", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в этом году на данную меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 миллионов рублей. На 2022 и 2023 годы – 2,47 миллиарда и 4,32 миллиарда соответственно. Принятое решение должно снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, а также повысить спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210507/lekarstva-1731383747.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика