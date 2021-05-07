https://ria.ru/20210507/stalingrad-1731408982.html

Ветеран рассказала о жизни во время Сталинградской битвы

Ветеран рассказала о жизни во время Сталинградской битвы

Долгое время советским солдатам в Сталинграде приходилось питаться только хлебом и водой, пока они не прорвали оборону группировки немецко-фашистских войск,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:37

2021-05-07T15:37

2021-05-07T17:34

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сталинград

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СУХУМ, 7 мая — РИА Новости. Долгое время советским солдатам в Сталинграде приходилось питаться только хлебом и водой, пока они не прорвали оборону группировки немецко-фашистских войск, рассказала в интервью РИА Новости живущая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина.Шульгиной в 2020 году исполнилось 100 лет. Она является единственной оставшейся участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт. Всю войну командовала санитарным взводом."В Сталинграде питались только хлебом и водой, чаем с сухарями. Питание было плохое. Мы же были голодными постоянно. Но потом, как прорвали, конечно, стало лучше. Вообще, страшнее Сталинграда ничего не было", — вспоминает ветеран.Ветеран вспоминает, что, как только началась война, всех студентов медицинской школы, в которой она училась, забрали на формирование дивизии и в 1942 году направили в Сталинград."Мы не могли устоять против немцев, так как их возможности были гораздо больше, нежели наши. Они прорвали нашу оборону и ворвались в Сталинград. Мы потеряли очень много солдат и шли следом за немцами. Что творилось в Сталинграде, это вообще ужасно. Горели нефтехранилища, пароходы, смердел асфальт, вспыхивали телеграфные столбы. В этом хаосе были слышны стоны детей и женщин, у меня разрывалось сердце. Сталинград весь пылал. Бой гремел день и ночь в развалившихся домах и на территориях заводов. Страшные бои были, непрекращающиеся", — рассказывает Шульгина.В том бою весь стрелковый полк дивизии был уничтожен немецкими танками. Фашисты бросили все силы на Сталинград, но советские солдаты продолжали сражаться, истощая их силы."Потом у немцев начала заканчиваться провизия, у них не было хороших поставок, еду им сбрасывали с самолетов. Мы же были голодными постоянно. Но мы ожили тогда, когда пришли "Катюши". Позже немцам предъявили первый ультиматум, но они не согласились сдаться. Только спустя некоторое время мы пошли в наступление и 2 февраля 1943-го Сталинград был нашим", — вспоминает ветеран.Ветеран рассказала, что с Курско-Орловской дуги их перебросили на Белорусский фронт, далее в Польшу, Варшаву, Прагу, Вену и в Кенигсберг (сейчас Калининград). После этого им неожиданно пришел приказ идти на Берлин."Победу объявили, но немцы еще около месяца стреляли в нас, они засели в домах и вели огонь, но наши постепенно их вычистили. (Маршал СССР Георгий) Жуков там вовсю орудовал, (маршал СССР и Польши Константин) Рокоссовский. Жуков потом подходил к нам, улыбался, хлопал по плечу. Он всех солдат хлопал", — говорит Шульгина.Валентина Шульгина награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной Звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20200731/1575230572.html

https://ria.ru/20210503/stalingrad-1730965293.html

https://ria.ru/20210507/gto-1731370257.html

https://ria.ru/20210424/obryad-1729738920.html

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россия, сталинград, вена, берлин (город), общество