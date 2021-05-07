https://ria.ru/20210507/sloveniya-1731418074.html

В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

Словения готова принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:48

2021-05-07T16:48

2021-05-07T18:09

россия

джо байден

владимир путин

словения

сша

в мире

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БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Словения готова принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили РИА Новости в МИД страны.В 2001 году это южноевропейское государство стало местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.Байден в середине апреля предложил своему российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

россия

словения

сша

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2021

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россия, джо байден, владимир путин, словения, сша, в мире