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В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена
В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена
Словения готова принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:48
2021-05-07T18:09
россия
джо байден
владимир путин
словения
сша
в мире
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БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Словения готова принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили РИА Новости в МИД страны.В 2001 году это южноевропейское государство стало местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.Байден в середине апреля предложил своему российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html
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россия, джо байден, владимир путин, словения, сша, в мире

В Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

16:48 07.05.2021 (обновлено: 18:09 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Словения готова принять саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили РИА Новости в МИД страны.

"Словения была бы готова провести у себя такую ​​встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом", — добавили в ведомстве.

В 2001 году это южноевропейское государство стало местом первых переговоров Путина и тогдашнего президента США Джорджа Буша.
Байден в середине апреля предложил своему российскому коллеге летом провести двустороннюю встречу в Европе, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников, саммит может пройти в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане.
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