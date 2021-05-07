https://ria.ru/20210507/savchenko-1731362612.html

"Не может быть все настолько хаотично": Савченко обратилась к украинцам

"Не может быть все настолько хаотично": Савченко обратилась к украинцам

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Первый независимый" обратилась к украинцам по поводу цен на газ, выразив надежду, что власти... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:32

2021-05-07T06:32

2021-05-07T06:32

надежда савченко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Первый независимый" обратилась к украинцам по поводу цен на газ, выразив надежду, что власти страны примут решение о госрегулировании в данной сфере во избежание "хаоса".Ранее украинские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет рассматривать вопрос об "ухудшении экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". "Когда государства больше не стало в энергетике Украины, когда государство полностью отдало все в частные руки олигархов, разных компаний и так далее, нам начали рассказывать про то, как хорош рынок", - отметила Савченко.По ее словам, реформа децентрализации на Украине привела к тому, что стоимость газа стали определять местные власти и энергетические компании, что, в свою очередь, привело к злоупотреблениям и завышению цен."Что хочется сказать украинцам. Я не знаю, как они до этого дойдут сейчас на СНБО. Будут ли они идти к тому, что все-таки экономика в социальном плане должна регулироваться государством, и не может быть у нас все, соответственно, отдано рынку, когда у нас нет ответственности и наказания за коррупцию. И не может быть все настолько хаотично, что люди не понимают, почему они столько платят и почему у них нет тепла в доме. На это все, я надеюсь, даст ответ СНБО на следующем заседании", - добавила экс-депутат.На Украине с 1 января подорожал газ. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Кроме того, с первого мая всех бытовых потребителей газа в стране перевели на годовые тарифы, которые во многом выше текущих.Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.

https://ria.ru/20210502/ukraina-1730882266.html

https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире