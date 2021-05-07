https://ria.ru/20210507/savchenko-1731362612.html
"Не может быть все настолько хаотично": Савченко обратилась к украинцам
"Не может быть все настолько хаотично": Савченко обратилась к украинцам
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Первый независимый" обратилась к украинцам по поводу цен на газ, выразив надежду, что власти... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:32
2021-05-07T06:32
2021-05-07T06:32
надежда савченко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/90/1555149044_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_925e453a4a123847adec163fb55ef7d7.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "Первый независимый" обратилась к украинцам по поводу цен на газ, выразив надежду, что власти страны примут решение о госрегулировании в данной сфере во избежание "хаоса".Ранее украинские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет рассматривать вопрос об "ухудшении экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". "Когда государства больше не стало в энергетике Украины, когда государство полностью отдало все в частные руки олигархов, разных компаний и так далее, нам начали рассказывать про то, как хорош рынок", - отметила Савченко.По ее словам, реформа децентрализации на Украине привела к тому, что стоимость газа стали определять местные власти и энергетические компании, что, в свою очередь, привело к злоупотреблениям и завышению цен."Что хочется сказать украинцам. Я не знаю, как они до этого дойдут сейчас на СНБО. Будут ли они идти к тому, что все-таки экономика в социальном плане должна регулироваться государством, и не может быть у нас все, соответственно, отдано рынку, когда у нас нет ответственности и наказания за коррупцию. И не может быть все настолько хаотично, что люди не понимают, почему они столько платят и почему у них нет тепла в доме. На это все, я надеюсь, даст ответ СНБО на следующем заседании", - добавила экс-депутат.На Украине с 1 января подорожал газ. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Кроме того, с первого мая всех бытовых потребителей газа в стране перевели на годовые тарифы, которые во многом выше текущих.Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.
https://ria.ru/20210502/ukraina-1730882266.html
https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/90/1555149044_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_e5aaa990daad2c272f1a3810aee8346a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости.
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко
в эфире телеканала "Первый независимый
" обратилась к украинцам по поводу цен на газ, выразив надежду, что власти страны примут решение о госрегулировании в данной сфере во избежание "хаоса".
Ранее украинские СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
будет рассматривать вопрос об "ухудшении экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
"Когда государства больше не стало в энергетике Украины, когда государство полностью отдало все в частные руки олигархов, разных компаний и так далее, нам начали рассказывать про то, как хорош рынок", - отметила Савченко.
По ее словам, реформа децентрализации на Украине привела к тому, что стоимость газа стали определять местные власти и энергетические компании, что, в свою очередь, привело к злоупотреблениям и завышению цен.
"Что хочется сказать украинцам. Я не знаю, как они до этого дойдут сейчас на СНБО. Будут ли они идти к тому, что все-таки экономика в социальном плане должна регулироваться государством, и не может быть у нас все, соответственно, отдано рынку, когда у нас нет ответственности и наказания за коррупцию. И не может быть все настолько хаотично, что люди не понимают, почему они столько платят и почему у них нет тепла в доме. На это все, я надеюсь, даст ответ СНБО на следующем заседании", - добавила экс-депутат.
На Украине с 1 января подорожал газ. Также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Кроме того, с первого мая всех бытовых потребителей газа в стране перевели на годовые тарифы, которые во многом выше текущих.
Президент Украины Владимир Зеленский
ранее поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ, а также пользование пассажирским транспортом.