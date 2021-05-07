https://ria.ru/20210507/produkty-1731433276.html

В России подорожали яйца и овощи

В России подорожали яйца и овощи

Куриные яйца в России в апреле подорожали на 6,82%, гречка - на 2,3%, следует из данных Росстата. Кроме того, на фоне действия соглашений о стабилизации цен... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:36

2021-05-07T19:36

2021-05-07T19:36

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврейская автономная область

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Куриные яйца в России в апреле подорожали на 6,82%, гречка - на 2,3%, следует из данных Росстата. Кроме того, на фоне действия соглашений о стабилизации цен средняя цена сахара выросла на 1,88%, подсолнечного масла - на 1,35%."Яйца куриные подорожали в среднем по России на 6,8%, при этом в 7 субъектах Российской Федерации – на 0,4-2,9%, в 21 субъекте – на 3-5,9%, в 43 субъектах – на 6-9,9%, в 13 субъектах – на 10-20,6%. В Еврейской автономной области цены на яйца куриные снизились на 0,7%", - сообщает статистическое ведомство.Гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,3%, при этом в 26 субъектах РФ - на 0,2-1,9%, в 20 субъектах – на 2-2,9%, в 28 субъектах – на 3-4,9%, а в шести регионах - на 5-9,1%. Кроме того, в двух субъектах РФ цены не изменились, а в трех - гречка подешевела на 0,3-1,2%."Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 1,9%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации – 0,1-0,9%, в 23 субъектах – 1-1,9%, в 27 субъектах – 2-3,9%, в 8 субъектах – 4-9,2%", - добавляет Росстат. В двух регионах страны цены не изменились, а в шести сахар-песок подешевел на 0,2-1,5%."На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,4%, при этом в 28 субъектах РФ – на 0,1-0,9%, в 22 субъектах – на 1-1,9%, в 14 субъектах – на 2-2,9%, в 11 субъектах – на 3,0-5,0%. В 2 субъектах цены не изменились. В то же время в 8 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-1,9%", - указывает ведомство.Кроме того, свекла в России за апрель подорожала на 20,1%, морковь - на 9,6%, капуста - на 8,5%, картофель - на 7,2%; при этом помидоры и огурцы подешевели - на 5,9% и на 1,6% соответственно, говорится в сообщении Росстата."В апреле прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу – 20,1%, морковь – 9,6%, капусту белокочанную – 8,5%, картофель – 7,2%, лук репчатый – 3,5%, бананы – 3,0%, сухофрукты – 2,2%, виноград – 1,5%, ягоды замороженные – 1,3%, лимоны – 1,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 5,9%, апельсины – на 3,7%, груши – на 2,0%, огурцы – на 1,6%", - сообщает статистическое ведомство.Хлеб и хлебобулочные изделия в апреле выросли в цене на 0,81% к марту (по сравнению с апрелем 2020 года - на 8,09%, к декабрю - на 2,35%), крупа и бобовые - на 1,29% (в годовом выражении - на 12,46%, с начала года - на 2,82%), макаронные изделия - на 0,53% (в годовом выражении - на 9,84%, с начала года - на 3,72%). Мясо и птица подорожали на 0,89% (в годовом выражении - на 8,61%, с начала года - на 6,9%).Одновременно рыба и пищевые морепродукты подорожали на 0,69% (в годовом выражении - на 7,2%, с начала года - на 3,32%), молоко и молочная продукция - на 0,23% (относительно апреля прошлого года - на 3,02%, с начала текущего года - на 1,53%), сливочное масло - на 0,41% (в годовом выражении - на 3,83%, с начала года - на 1,62%).Среди прочих продовольственных товаров подорожали майонез (на 3%), говяжья печень (на 2,7%), маргарин (на 1,8%), баранина (кроме бескостного мяса), горох и фасоль (на 1,7%). Цены на свинину, куриные окорочка, мясо индейки, кулинарные изделия из птицы, сосиски, сардельки выросли на 1-1,3%. В таком же диапазоне подорожала рыба (охлажденная, мороженая разделанная, соленая маринованная, копченая), икра лососевых пород, а также кальмары, мороженые креветки и рыбные консервы.Овсяная и перловая крупа, манка, творожные сырки, кексы, рулеты и печенье подорожали на 1-1,3%; сметана, пшено, мед, пиво зарубежных торговых марок – подешевели на 0,1-0,4%.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, правительство РФ на период с 5 июня по 31 августа текущего года ввело запрет на вывоз гречихи из РФ для стабилизации внутренних цен.

https://rsport.ria.ru/20210507/chernosliv-1731374629.html

https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html

https://ria.ru/20210506/produkty-1731334359.html

россия

еврейская автономная область

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), еврейская автономная область, экономика