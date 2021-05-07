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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян примут участие в торжествах в День Победы
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян примут участие в торжествах в День Победы
Треть россиян в День Победы планируют принять участие в праздничных торжествах - парадах, возложениях венков и шествиях, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:35
2021-05-07T15:35
2021-05-07T15:35
россия
день победы
вциом
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Треть россиян в День Победы планируют принять участие в праздничных торжествах - парадах, возложениях венков и шествиях, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, граждане 9 мая в основном хотят принять участие в праздничных торжествах - парадах, возложениях венков и шествиях (32%), также опрошенные будут смотреть телевизор (21%), пойдут на праздничный салют или отдохнут на природе (по 16% соответственно), еще по 15% респондентов думают принимать гостей, заняться домашними делами, дачным участком или будут работать.Отмечается, что для россиян День Победы - самый важный праздник (69%), на втором месте - Новый год (63%), на третьем - 8 марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% - с Георгиевской ленточкой, у 43% - с акцией "Бессмертный полк", у 37% - с Вечным огнем, у 36% - с музыкой и песнями военных лет, у 35% - с торжественным салютом.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html
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россия, день победы, вциом, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Треть россиян в День Победы планируют принять участие в праздничных торжествах - парадах, возложениях венков и шествиях, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным исследования, граждане 9 мая в основном хотят принять участие в праздничных торжествах - парадах, возложениях венков и шествиях (32%), также опрошенные будут смотреть телевизор (21%), пойдут на праздничный салют или отдохнут на природе (по 16% соответственно), еще по 15% респондентов думают принимать гостей, заняться домашними делами, дачным участком или будут работать.
Отмечается, что для россиян День Победы - самый важный праздник (69%), на втором месте - Новый год (63%), на третьем - 8 марта (29%). Также у более половины граждан (56%) День Победы ассоциируется с военным парадом, у 50% - с Георгиевской ленточкой, у 43% - с акцией "Бессмертный полк", у 37% - с Вечным огнем, у 36% - с музыкой и песнями военных лет, у 35% - с торжественным салютом.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.